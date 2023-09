VIDEO: Samuel García revela que ya le dieron "permiso" para ir por la presidencia en 2024

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través de dos publicaciones en sus redes sociales, aseguró que ya tiene el permiso de su familia para entrar a la contienda por la presidencia de México en 2024. El mandatario estatal compartió un video en donde le pregunta a su esposa e hija si le permitirían postularse como candidato, como tanto se ha rumorado en días recientes.

"Ahorita que andamos felices porque ganamos, mamá ¿sí me das permiso de ir por la grande? ¿Sí me dan permiso?, ¡por favor! Imagínate mamá senatora y papá presidentore; gracias por ignorarme", dijo a su hija. "¿Es un sí? ¿Entonces es un sí?", expresó haciendo referencia al permiso para competir por la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) en la que ya están postuladas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Al mismo tiempo, la imagen de uno de los videos era de su esposa Mariana Rodríguez alimentando a su hija de 1 año de edad, la cual primero le movieron la cabeza afirmativamente, pero posteriormente negativa; sin embargo, en el texto que acompañó la grabación se pudo leer "@marianardzcantu Ya me dieron permiso". Desde el pasado 14 de septiembre, García Sepúlveda ha insinuado su interés de contender por la silla presidencial.

Previo a que presentara dicho video, el gobernador de Nuevo León anunció en redes sociales que tenía "anuncio importante". Posteriormente, compartió unos resultados de una encuesta en redes en donde se ve como el favorito para la presidencia. Samuel ha dejado ver sus aspiraciones para buscar la presidencia de México, y además, apoya a Dante Delgado de ir como candidato independiente, sin alianzas.

Aunque no sería el único de su familia que participaría en 2024, pues semanas atrás el gobernador neoleonés destapó que existen posibilidades de que Rodríguez Cantú compita por un escaño en el Senado de la República, puesto que quiere trabajar en pro de las infancias en todo el país. "Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios. Que se vaya al Senado a que haga sus leyes de la primera infancia".

Cabe recordar que Samuel García hizo una promesa sobre no participar en las elecciones del próximo año, esto cuando recién había iniciado su mandato como gobernador: "Me preocupa el 24, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León que es lo mejor que le puede convenir. Yo lo que te puedo decir a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como 'El Bronco' (Jaime Rodríguez), voy a estar 6 años completos".

Fuente: Tribuna