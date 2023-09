Tráfico en CDMX: Se espera una marcha al sur y al menos 10 concentraciones en el Zócalo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera un día lleno de tráfico en la Ciudad de México, se tiene agendada al menos una marcha, dos rodadas y 10 concentraciones en diferentes puntos de la capital, por lo que las autoridades capitalinas piden tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas, sobre todo en la zona sur de la CDMX, al interior de Ciudad Universitaria, donde estudiantes preparan una movilización.

Se trata de la Colectiva Pandora de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes se reunirán en punto de las 11:00 horas en la facultad mencionada y partirán de la Rectoría de la máxima casa de estudios con rumbo a la Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M) de la Ciudad de México.

Se trata de la Marcha por la desaparición de la estudiante de la Facultad de Contaduría el pasado 18 de septiembre y localizada el día 24 de septiembre. En cuanto a la ruta que cubrirán será Circuito Exterior-Circuito Escolar-Investigación y Científica-Circuito Bicipuma-Av. Antonio Delfín Madrigal, por lo que serán los conductores que transiten por el sur de la Ciudad de México los que resulten más afectados.

Marchas en CDMX durante este miércoles 27 de septiembre, foto: Especial

Rodadas de motociclistas

Por su parte, el grupo Locos por las Motos, Ciudad de México realizará dos reuniones que se convertirán en una mega rodada, los bikers se reunirán a las 19:00 y 20:00 horas en la Gasolinera PEMEX (Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, Alc. Cuauhtémoc) al Café Jarocho, En cuanto a la posible ruta se prevé cierre en Circunvalación-Av. Fray Servando Teresa de Mier-Av. Rio Churubusco-Abasolo-Cuauhtémoc- Ignacio Allende. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. La segunda rodada partirá del Parque Temático “Iztapasauria” (Calle 71 No. 1, Col. Santa Cruz Meyehualco).

Concentraciones

Frente Amplio de Unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a las 12:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Grupo Mineros de la Sección Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán se reúnen desde las 06:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, solicitan la reinserción de su contrato laboral

Grupo WALT se reunirá en el hotel ‘Dogtime’ a las 14:00 horas en la Alcaldía Magdalena Contreras, exigen justicia por “Margot” un perro que fue maltratado por un empleado del hotel Dogtime

