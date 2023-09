VIDEO: Captan a usuario del Metro de la CDMX mientras fuma marihuana al interior del vagón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales explotaron después de que se hiciera viral el video de un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a quien se le hizo fácil encender un cigarro de marihuana al interior del vagón para hacer más liviano su viaje, de inmediato los internautas comenzaron a comentar las acciones, pues no podían creer el descaro de este joven que decidió drogarse en el transporte público capitalino.

Fue un usuario de la red social X, antes Twitter, quien publicó un video en el que señaló esta situación ,el cual fue re posteado en cientos de ocasiones por el resto de los internautas, la leyenda del post del joven decía: “se la pasó fumando mota”. Cabe señalar que también denunció que los hechos se registraron en vagones de la línea 3 de la red de transporte del Metro. Asimismo, pidió que se designara un policía para su detención.

De acuerdo con el relato del encargado de grabar esta situación, los hechos se registraron cuando el convoy arribó a la estación 18 de Marzo, con dirección a Indios Verdes, detalló que intentó avisar a los policías de la estación; sin embargo, al salir a buscarlo se dio cuenta que no había alguno presente, por lo cual el joven continuaba con su lúdica acción al interior del vagón, esto ante la presencia atónita del resto de pasajeros.

Otros usuarios se comunicaron con el Metro de la Ciudad de México, a través de las redes sociales y les preguntaron sobre la razón de no hacer su trabajo, muchos compartieron el clip como evidencia de lo que sucedía, ya que denunciaron que, a pesar de que se había hecho viral, no habían logrado detener al joven, que en un acto de rebelión decidió fumar marihuana al interior del vagón ,muchos otros se lo tomaron con humor y no dudaron en mencionar que había pagado por un doble viaje.

En ese sentido, en el material audiovisual compartido en las redes sociales se puede observar a un sujeto vestido con una sudadera y una gorra, el cual está en uno de los asientos solitarios de este convoy y, después de una sonrisa pícara, decidió sacar el llamado porrito fue entonces que lo encendió y comenzó a fumar marihuana al interior del vagón esto de inmediato se llevó a las críticas del usuario, quien, en manera de sarcasmo, señaló que se trataba de un excelente servicio ya que no había policías presentes.

Usuario del Metro fuma marihuana en el vagón, foto: especial

Después de la renuncia realizada por el usuario, el Metro de la Ciudad de México respondió a través de redes sociales y aseguró que se reforzaría la vigilancia en trenes y andenes de la Línea 3, con el objetivo de evitar que se haga mal uso de las instalaciones. Asimismo, también le explicó al joven que podría dar aviso de situaciones como esta al personal que se encuentra en los andenes o en los torniquetes sin importar que no se trate de un policía.

Fuente: Tribuna