Dan último adiós a Luís Ángel, piloto que falleció durante revelación de género en Sinaloa

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Esta tarde familiares y seres queridos le dieron el último adiós a Luis Ángel López Heras, piloto que perdió la vida esta mañana después de que se desplomara su avioneta cuando formaba parte de un evento de revelación de género en el municipio de Navolato Sinaloa, accidente que se hizo viral en las redes sociales, pues fue grabado por los asistentes a la fiesta de develación.

Entre las personas que le dieron el último adiós al piloto destacó su esposa. Se trataba de un hombre querido por su comunidad, muchos lo conocían como ‘El Merokias’ o ‘El Capi’. De acuerdo con lo observado en el video compartido en las redes sociales, el hombre falleció después de un accidente aéreo, en el que perdió el control de su avioneta y se desplomó hasta impactarse contra el suelo en medio de una fiesta de revelación de sexo en Sinaloa.

En un principio, medio locales habían informado que el hombre se mantenía en estado grave, Sin embargo, fueron los propios familiares, quienes, a lo largo del día, difundieron diferentes mensajes en las redes sociales, en los que afirmaron la muerte del hombre. Asimismo, la expareja del hombre, identificada como Keyti Arias, estudiante de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, compartió fotos acompañada del piloto en las que acompañó con un texto en el que mencionaba que sentía "un gran dolor" y "un vació enorme".

Accidente durante revelación de género en Sinaloa, foto: Especial

"Mi negro, te fuiste dejándome un gran dolor y un vacío enorme en mi corazón. No sabes cuanto me está doliendo tu partida, no lo asimilo. No alcance a despedirme de ti, sé que estabas haciendo las cosas bien, me duele tanto no poder abrazarte", escribió

Por otro lado, la prima del piloto fallecido, identificada como Julisa Heras también compartió una serie de fotos, en las que agregó un video acompañado de la canción Mingo. La mujer escribió "y recuerden, los pilotos nunca mueren, solo vuelan más alto que el día de ayer". "Yo tenía una angustia desde hace un par de días, algo me afligía, todo lo veía triste y el ambiente se tornaba algo denso. Lo comenté con varias personas, pero jamás creí, ni pensé toparme con esta situación tan complicada: Tu partida", escribió la familiar del piloto.

Accidente durante revelación de género en Sinaloa, foto: Especial

Finalmente, Mariela López, otra de las primas del fallecido compartió una publicación junto a una foto del fallecido y otra de él mientras volaba en su avioneta. "Primo mío, duele hasta el alma saber que te has ido a un vuelo del que no regresaras. Que Dios te tenga en su santa gloria mi Capi", escribió en las redes sociales. Estas fueron algunas de las muestras de cariño que recibió el ahora occiso. Hasta el momento, no se ha dado más información sobre el sitio del funeral.

Fuente: Tribuna