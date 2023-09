Claudia Sheinbaum se defiende de las críticas de Loret de Mola y explica su tesis en redes

Ciudad de México.- De nueva cuenta en las redes sociales se volcaron en contra de Claudia Sheinbaum, aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República durante las elecciones de 2024. El tema fue de nueva cuenta su tesis. Sin embargo, en esta ocasión la ex mandataria capitalina decidió defenderse de los comentarios en su contra y describió 8 puntos en los cuales se explicó la originalidad de su documento académico, con el cual consiguió el grado.

Sin embargo, se defendió de las fuertes críticas que ha recibido por parte de la oposición y sus seguidores por el presunto plagio de su tesis de titulación, la cual está relacionada con la licenciatura de física realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ese sentido, la coordinadora para la defensa de la cuarta transformación. Utilizó sus redes sociales para demostrar de manera específica las fuentes y la manera en que trabajó para concluir su tesis.

Claudia Sheinbaum aprovechó para responder a Carlos Loret de Mola y a Guillermo Sheridan, dos personajes que se han enfrascado en un pleito para intentar desprestigiar a la funcionaria capitalina. Claudia Sheinbaum escribió: "Ahora Guillermo Seguridad Vial Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta”, mencionó. De esta manera, la ex mandataria capitalina aclaró las acusaciones de estos periodistas.

Claudia Sheinbaum defiende su tesis, foto: especial

Esto se da como respuesta después de que ambos comunicólogos difundieran un análisis que hizo el escritor Guillermo Sheridan, donde supuestamente Claudia Sheinbaum habría plagiado algunos párrafos de un libro correspondiente a un autor de la India. Se debe mencionar. Que se heredan fue la persona encargada de descubrir el plagio de la Ministra Yazmín Esquivel y desembocó en una gran polémica que le quitó la Presidencia de la suprema Corte de Justicia de la Nación.

Claudia Sheinbaum aseguró que su trabajo estaba claramente citado y referido como pie de página en la tesis, asimismo, detalló que la referencia general al inicio de cada sección advierte sobre la descripción del proceso que estaba explicando en ese momento. Asimismo, detalló que las personas encargadas de hacer el análisis de la tesis no son personas que se dediquen a la física, ya que hay diversas formas de describir un mismo proceso fisicoquímico.

“Es Claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico, explico, no hay formas muy Diversa, describir un mismo proceso fisicoquímico la combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono, y por tanto no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 °C a nivel del mar. Se requiere una referencia entre comillas, da para firmarlo o se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia”, detalló.