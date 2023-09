Hoy No Circula Sabatino del 30 de septiembre del 2023 para la CDMX y el EDOMEX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Arranca el fin de semana! Y si hoy, sábado 30 de septiembre del 2023 tienes planeado movilizarte al interior de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ya sea por motivos académicos, laborales o recreativos, es muy importante que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula Sabatino. ¡Toma nota y evita multas en esta jornada!

De acuerdo con información compartida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para hoy, el quinto sábado del mes de septiembre, el programa Hoy No Circula aplica solamente para los automotores con holograma 2 y foráneos. Las mismas restricciones funcionan para los automotores con holograma 2, que tengan cualquier tipo de terminación de placas. La dependencias señala también que los foráneos no podrán circular de las 5:00 a las 11:00 horas.

Hoy No Circula Sabatino. Foto: CAMe

¿Cuáles son los vehículos exentos del Hoy No Circula este sábado 30 de septiembre?

Cabe mencionar que los vehículos que están exentos del Hoy No Circula este sábado son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, así como los que fueron construidos como híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden transitar sin complicaciones los automóviles que pertenecen a personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

Finalmente, quedan 'libres' de estas normas de circulación los carros que funcionan con gas natural y que brindan servicios urbanos. Asimismo, a menos que se active la Contingencia Ambiental o se detecten altos niveles de ozono en la atmósfera, los domingos de cada mes pueden circular sin complicaciones, pues ese día no hay restricciones por el programa Hoy No Circula. TRIBUNA te comparte los detalles.

Hoy No Circula que aplica de lunes a viernes. Foto: CAMe

¿En cuáles entidades se aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está integrada por todas las alcaldías que comprenden a la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso de la entidad gobernada por Delfina Gómez, las restricciones vehiculares funcionan sólo en 18 municipios.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis