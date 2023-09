AMLO sí va al último informe de Gobierno de Alfredo del Mazo; horario y señal para verlo

Ciudad de México.- El pasado domingo 3 de septiembre del presente año, la Presidencia de la República confirmó a través de un comunicado que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sería uno de los asistentes al sexto y último informe de Gobierno de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, entidad que ahora será encabezada por Delfina Gómez Álvarez, transición que rompería con la hegemonía que mantenía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una de las entidades con mas votantes dentro del padrón electoral.

En ese sentido, Presidencia anunciaba de manera anticipada que, una vez que el presidente, quien el pasado 1 de septiembre ofreció su quinto informe de Gobierno en el estado de Campeche, partirá con destino a la capital mexiquense al término de su conferencia de prensa conocida como 'La Mañanera' desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Cabe destacar que el sexto informe del último gobernador priista esta programada para este lunes 4 de septiembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro.

Al confirmarse de manera oficial la asistencia del tabasqueño al sexto informe de Del Mazo Maza, además se trataría de la primera vez que el mandatario federal asistiría a un informe de Gobiernos ajenos a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y al primero y único del gobernador saliente. El siguiente evento trascendente que se llevará a cabo en Toluca, será la toma de protesta de la exsecretaria de Educación Pública (SEP), como la primera gobernadora de la entidad y además alguien ajeno al PRI en hacerlo. Esto el próximo jueves 14 de septiembre.

Al arranque de su conferencia de prensa previo a salir con destino a al ciudad de Toluca, AMLO confirmó de viva voz su asistencia al sexto informe de Gobierno de Alfredo del Mazo. Bajo esa tónica, el mandatario federal aseveró que aunque ambos son de orígenes políticos diferentes, trabajaron en conjunto en favor de la ciudadanía, por lo que hizo énfasis en que ambos pensaron siempre en el pueblo y, durante su gestión, el mandatario priista se había mostrado muy respetuoso de su Gobierno, algo por lo que además celebró que no hiciera "politiquería".

Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del Gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México (…) tengo mucho que agradecerle y reconocerle", dijo.