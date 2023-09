¿Competencia para Sandra Cuevas? Omar García Harfuch podría 'destaparse' para la CDMX

Ciudad de México.- Ahora que el Frente Amplio por México (FAM) ya cuenta con su candidata oficial para las elecciones del 2024, el siguiente paso será que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anuncie cuál se sus 'corcholatas' será la que llegue a la boleta electoral; sin embargo, uno de los puntos trascendentes es saber también quiénes serán los que buscarán convertirse en el próximo jefe o jefa de Gobierno de la CDMX, suceso para el cual podría 'apuntarse' el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch.

Hace algunas semanas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que siempre sí buscaría encabezar la capital a pesar de que en el pasado aseguró que durante su gestión, se había dado cuenta que la política es "una basura" y por ello sus intenciones eran las de buscar ser la siguiente titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) especialmente porque ella confía perfectamente el crimen, algo por lo que ahora su atención era la de suceder a Omar García Hrafuch en el cargo.

En cuanto al funcionarios e refiere, este había dejado claro que no tenía intenciones de buscar ser jefe de Gobierno de la capital pero al parecer, conforme los tiempos electorales avanzan, sus intenciones también e van modificando. O al menos así lo dejó ver en una entrevista reciente ofrecida al rotativo La Jornada donde insistió en que él está listo para los retos que representa la capital dejando ver que en cualquier momento podría anunciarse como competencia directa de la alcaldesa quien hasta hace unos días, buscada el puesto del jefe de la Policía de la urbe.

Foto: Twitter

La entrevista que corrió a cargo del periodista Miguel Ángel Velázquez, permitió saber que aunque todavía es una posibilidad que el hijo de la actriz María Sorté reciba la capital de manos de Martí Batres, el funcionario sigue concentrado en combatir la inseguridad de la urbe, por lo que no ha pensado de manera directa en figurar en la boleta electoral en representación del partido fundado por AMLO y el cual cobijaría su campaña política. Una vez que se decida, será cuando el esperado ‘destape’ ocurra.

No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a estar en la encuesta no voy a estar en la seguridad".