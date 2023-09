Día Mundial de la Salud Sexual ¿Por qué se conmemora el 4 de septiembre? Origen en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, fecha en la que se destaca la necesidad de implementar la educación sexual entre la población. Desde 2010 se estableció esta fecha como un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Asimismo, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia, es decir, evitar relaciones tóxicas.

Para avanzar en este tema, desde el año 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (AMSS) estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual; un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población. En 2019, el tema que guía la conmemoración es: “Educación sexual para todos/as/es: un puente hacia la salud sexual”, el cual destaca la importancia de la educación integral de la sexualidad sin hacer diferencias por edades, géneros, grupos ni contextos.

Día de la Salud Sexual, foto: Especial

En México, los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. La gran mayoría de ellos, el 97 por ciento, conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Se estima que hay más de 22.2 millones de adolescentes que requieren información, atención médica y asesoría para evitar embarazos no planeados y enfermedades de trasmisión sexual.

En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, una proporción importante de adolescentes no ha escuchado hablar de anticonceptivos, no conoce el uso correcto del condón y no utilizó método anticonceptivo en la primera y última relación sexual, particularmente en mujeres. Del mismo modo, la carencia de una educación sexual y relacional de calidad y adecuada a la edad puede aumentar la vulnerabilidad de los niños y jóvenes ante los comportamientos sexuales nocivos y la explotación sexual.

Fuente: Tribuna