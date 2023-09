"Está invitado a la boda": Pareja se compromete delante de AMLO; "Te vas a rayar", dice

Comparta este artículo

Mérida, Yucatán.- El viernes 1 de septiembre, luego de ofrecer un mensaje con motivo de su quinto informe de Gobierno desde el estado de Campeche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó la supervisión del Tren Maya, por lo que realizó el primer recorrido de esta magna obra que llegó hasta la ciudad de Cancún; sin embargo, en el viaje, visitó varios puntos entre ellos Mérida donde fue testigo d aun evento sin precedentes, pue una pareja se comprometió delante de él.

Muy al estilo de la monarquía, donde era necesario contar con la aprobación del rey para llegar al altar, un joven identificado com Daniel Olvera Vázquez, quien se sabe es de profesión maestra de inglés, no solo buscó la manera de poder saludar al mandatario durante este importante recorrido, sino que al estar ya delante de él, informó a los asistentes que le pediría matrimonio a su novia, una joven identificada como Ana Calvillo quien a decir del futuro novio, se trataba de la "mejor mujer". Cabe destacar que la pedida de mano se 'robó' las tenencias más porque los futuros esposos ademas invitaron al mandatario al enlace.

Enfrente de usted, el mejor presidente, me voy a comprometer", decía el enamorado.

Al escuchar estas palabras, la futura novia no puede evitar reaccionar con asombro justo como lo hace el mandatario quien basta hacer mención. Se encontraba a bordo de un automóvil saludando a los ciudadanos que celebraron su visita a este punto del sureste mexicano. "Dale el anillo, ya ya", decía el mandatario mientras el novio luchaba por grabar le momento y además poder captar la reacción del mandatario pues hasta ahora, se trata de la primer petición de este tipo de la que él es testigo.

Dile que me acepte, Andrés Manuel, está invitado a la boda", decía el novio emocionado.

La mujer, quien se sabe es de profesión psicóloga y también residente de Mérida como su futuro esposo, no dejaba de sonreír y acceder a quedar comprometida. La joya, que fue entregada a la mujer, marcaba que ambos ahora deberán dar paso a los preparativos de la boda, al tiempo que el mandatario reaccionó emocionado pues le decía a la novia que se había "rayado", expresión que se sabe, es comúnmente usada a modo de manifestar que alguien ha salido con mucha suerte. No obstante, no queda claro si el presiente se refería al novio o a la joya que acababa de recibir.

¡Te vas a rayar!", grita el mandatario.

El presidente que tuvo que seguir con su agenda de actividades, solo los felicita y agradece que lo hayan considerado para la boda, para después seguir con su camino. En ningún momento se baja del vehículo pero eso no impidió que también los presentes celebraran el compromiso que acaba a de suceder. Momentos más tarde, la pareja compartió una serie de fotografías que fueron tomadas en zonas arqueológicas con el objetivo de presumir la joya y claro, manifestar al mundo que pronto habrá boda.

El viaje de AMLO por el sureste mexicano concluyó el pasado dominio 3 de septiembre luego de haber viajado desde Campeche hasta Quintana Roo a bordo del Tren Maya, obra que se sabe, arrancará operaciones el próximo mes de diciembre tras haberse concluido las obras y la cual además forma parte de la tres de relevancia que puso a andar durante su gestión como presidente de México, entre las que además resalta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería Dos Bocas.

