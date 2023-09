VIDEO: Ceci Flores, madre buscadora, responde a crítica por su apoyo a Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- El pasado domingo, Cecilia Patricia Flores, líder del grupo Madres Buscadoras de Sonora, estuvo presente en el Ángel de la Independencia durante la entrega de constancia a Xóchitl Gálvez como aspirante a la presidencia de 2024. La buscadora de personas desaparecidas, acompañó a la senadora durante el evento político, con quien ya se había reunido a finales de julio de este año, cuando la panista recorría el país.

Por su parte, Xóchitl Gálvez agradeció la presencia de la activista y destacó que su asistencia representa a las decenas de madres buscadoras con las que se reunió los últimos 2 meses en los distintos mítines que sostuvo. Sin embargo, esto provocó que Ceci Flores, recibiera fuertes críticas en redes sociales, ya que algunos usuarios la acusan de dejarse manipular para politizar la tragedia y la desaparición de personas.

Ante estos comentarios, la sonorense utilizó su cuenta de Twitter para responder a través de un video, donde aclaró que asistió a dicho evento para pedirle a la candidata del Frente Amplio por México que incluya en su agenda a los extraviados, ya que ha sido la única aspirante en tomar en cuenta el tema. "Fui al evento de Xóchitl porque es mujer y para pedirle que incluya en su agenda a los desaparecidos, igual como se los pido a todos los que sean candidatos".

Flores Armenta hizo un llamado a los aspirantes a la candidatura presidencial a también incluir en su agenda este tema, por lo que aseguró que si se abren las invitaciones estará presente en cada evento. Asimismo, indicó que hace poco sostuvo una reunión con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a quien le agradeció la atención de recibirla, ya que "una madre no ve colores solo quiere ver a sus hijos de vuelta a casa hasta encontrarles".

Porque la lucha de una madre por un hijo es auténtica y no hay nada que la pueda corromper ni la pueda comprar porque el valor de un hijo es incalculable, algo que nadie lo puede pagar yo seguiré alzando la voz no me rendiré no me cansaré hasta que vuelvan a casa", posteo junto con el video.