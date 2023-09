Esposa de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, responde criticas por fiesta de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la polémica generada debido a la fiesta organizada por José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolina, la cual estuvo llena de lujos e incluso espectáculos circenses y provocó la ira en redes sociales en contra del hijo de Andrés Manuel López Obrador, pues los internautas aseguraban que se daba una vida de rey y contradecía totalmente la llamada austeridad republicana que tanto ha defendido su padre, el hijo del mandatario y su esposa decidieron hablar.

Ahora, José Ramón López Beltrán ya emitió una posición al respecto en las redes sociales y compartió un texto escrito por su esposa, Carolina en cuanto a lo sucedido el fin de semana pasado. En ese sentido, el hijo del mandatario, quien fue señalado hace unos meses por las propiedades que tenían Estados Unidos, decidió compartir un texto escrito por su esposa en cuanto a lo sucedido durante la fiesta de su hija en Culiacán, Sinaloa.

En el texto, escrito por Carolina, la mujer aseguró que no tenía por qué hacerlo; sin embargo, decidió aclarar los rumores que circulaban sobre el gasto de la fiesta de su hija, Natalia y recalcó que no se utiliza dinero público, como se intenta hacer creer en las redes sociales, pues tanto el padre de la menor, como ella, así como su padrastro trabajan y contribuyen para hacer realidad su celebraciones, con esta declaración la mujer intentó terminar con la ola de ataques en contra de su familia.

José Ramón López Beltrán en Twitter, foto: Especial

“La fiesta fue un sueño de nuestra hija desde pequeña, ya que creció asistiendo a fiestas de XV años en Culiacán, ciudad en la que tiene lazos significativos con su familia paterna y amistades de su edad”, escribió Carolina, esposa de José Ramón López Beltrán.

Asimismo, decidió poner un alto a la ola de declaraciones en contra de ella y su hija y aseguró que no tolerará las difamaciones y ofensas que han surgido sobre todo en las redes sociales, pues calificó esto como un intento de convertir el sueño de su hija en un juego político, además, recordó que se trata de una menor de edad, que no merece ser objeto de ofensas o de críticas. Incluso, decidió enfatizar que no es política y que no vive de la corrupción, así como nunca ha formado parte de algún gobierno.

En el texto también se puede leer que Carolina no acepta más ataques en contra de su familia con mentiras y mucho menos a su hija, quien solamente ranhelaba un momento feliz, el cual le pudieron proporciona. Asimismo, se dijo indignada por este evento y la distorsión que ha convertido a su familia en blanco de acusaciones infundadas. Por otro lado, señaló que las declaraciones en contra de José Ramón López Beltrán son también falsas y le demostró su respeto por ser un gran padre padrastro y esposo.

Finalmente, tocó el tema de la polémica casa en Houston, aseguró que ella la rentó y que hay una investigación en proceso, así como un informe muy serio elaborado por un reconocido buffet de abogados estadounidenses ,al respecto incluso señaló que si no confían en ese informe que contraten a su propia empresa, pero que dejen de repetir esta historia que consideró como una calumnia.

Fuente: Tribuna