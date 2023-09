Día histórico: La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza el aborto en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un hecho histórico, este miércoles 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la despenalización del aborto en todo México, se trata de una decisión que permite garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora el aborto sea legal, simplemente ya no podrán castigar a las mujeres por abortar o ingresarlas a prisión.

Esta edición se da después de años de lucha de miles de mujeres mexicanas, por lo que ahora el 6 de septiembre se conocerá como el día en que México despenalizó el aborto, fue a través de las redes sociales donde el Poder Judicial indicó que la resolución fue positiva en la discusión sobre el tema de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas sin consecuencias penales, es decir, el aborto no es legal, es algo no penalizable.

En ese sentido, en México el aborto se regula a nivel local y se considera un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad, es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito. Ahora bajo ninguna circunstancia se considerará delito el aborto, razón por la cual ya no es penalizable; sin embargo tampoco, es legal. a pesar de ello con esto se garantiza el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo.

“La primera sala de la corte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el código penal federal ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, se lee en la publicación de la Suprema Corte en su cuenta oficial X.

Se trata de uno de los temas más polémicos dentro de la salud pública en México, pues el aborto es una decisión que se toma por las mujeres y personas gestantes, ahora ya no representa un motivo para encarcelarlas, lo que implica un avance en sus derechos humanos. Cabe señalar que en la Ciudad de México el aborto estaba despenalizado desde hace varios años y tiene un porcentaje de cero muertes por esta práctica, lo que significa un avance impresionante para la capital.

Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora en México cualquier persona gestante podrá acceder de manera segura y gratuita a un procedimiento para interrumpir el embarazo, claro esto solamente debe ser decisión de esta persona. Cabe señalar que esta noticia causó la reacción de miles de internautas en las redes sociales, la mayoría de ellos jóvenes que se declaraban contentos por la opción de acceder a un aborto digno.

Sin embargo, hubo posturas opuestas pues internautas en redes sociales señalaron que esto se trataba de un asesinato y que ahora era respaldado por las leyes. No cabe duda que esta edición es un parte aguas en la legislación mexicana pues ahora en ninguna parte del país podrán encarcelar a las mujeres por ejercer este derecho.

