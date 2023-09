"Le saca": Xóchitl Gálvez lanza fuerte mensaje a AMLO a horas del resultado de Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 6 de septiembre, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido creado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), revelará cuál de los seis aspirantes a la presidencia resultó vencedora en el proceso interno y por ello, llegará a la boleta electoral con el fin de suceder la mandatario de origen tabasqueño; por ello, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, no se quedó callada y así saludó al titular del Poder Ejecutivo en redes.

Gálvez Ruiz basta recordar, es hasta este momento la virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) para representar no solo al blanquiazul, sino también al Partido Revolucionario institucional (PRI) y al de la Revolución Democrática (PRD) durante las siguientes elecciones y, dado que desde hace semanas ha habido una fuerte pelea con el mandatario federal, esta vez la legisladora le recordó que entre ambos hay una apuesta pendiente que le remarcó, deberá pagar.

¿En qué consiste la apuesta?

Desde hace varias semanas, AMLO había estado manifestado que Gálvez Ruíz sería la persona que el FAM elegiría durante este proceso interno. No tanto por su perfil, sino porque el presidente aseguró que detrás de todo esto estaba el empresario Claudio X. Gónzalez, algo por lo que como un juego de palabras, el tabasqueño se refería a la senadora como la 'Señora X'. Luego que Beatriz Paredes no se viera favorecida en la encuesta y declinara a favor de la panista, el mandatario aseguró que en efecto, él había ganado la apuesta sobre que la exalcaldesa de Miguel Hidalgo sería la elegida.

Foto: Twitter

Al referirse al proceso interno sobre un concurso y por ende, con una apuesta de por medio, Gálvez Ruiz escribió el pasado 31 de agosto a través de la red social Twitter ahora llamada X, que le doblaba la apuesta al mandatario, pues aseveró, en el caso del partido guinda, la elegida sería la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, "y después candidata de la mafia en el poder ¿Le entra o le saca?", escribía la senadora hace varios días.

Foto: Captura de pantalla

A horas de conocer cuál de las 'corcholatas' será la elegida tras realizar el conteo de las boletas, por la mañana de este miércoles 6 de septiembre, la virtual representante del FAM envió un cordial saludo al mandatario donde además le recordó que este día era el de pagar apuestas. Incluso, como una forma de crear discusión entre internautas, pidió a sus segures dar 'retuit' si es que se tenía la idea de que el mandatario "le saca" a cumplir o bien, con un 'like' indicaran sin en realidad el fundador de Morena "le entraba" a su apuesta.

Buenos días Presidente @lopezobrador_, hoy es día de pagar apuestas. ¿Ustedes qué creen?".

Captura de pantalla

Aunque no ha habido una respuesta de parte del mandatario, cabe destacar que desde el espacio conocido como 'La Mañanera', Lopez Obrador insistió en que en este proceso interno no hay dedazo y por ello, él no intervendría en los resultados o incluso elprocso, tanto es así que aseguró que, lo que se diga al filo de las 17:00 horas, tiempo en que se revelarán los resultados finales, él optaría por enterarse a través de los medios de comunicación.

