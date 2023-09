Marcelo Ebrard podría seguir en la carrera presidencial en 2024 fuera de Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El excanciller, Marcelo Ebrard Casaubón, podría seguir en la carrera presidencial en 2024 pero en esta ocasión fuera del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto luego de que se le cuestionara sobre las posibilidades de que fuera el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), pues desde un principio se pensaba que este buscaría pertenecer a dicha facción pues siempre daba indicios en sus publicaciones, un ejemplo al utilizar la palabra "alegría".

Cabe mencionar que nada está escrito aún, pues se habla de que el próximo lunes 11 de septiembre, durante una asamblea nacional se trataría que pasará para él y su equipo de trabajo, pues desde un inicio se habla de que buscarán la unidad para llegar más fuertes en 2024, ante un Frente Amplio por México (FAM) que ha demostrado tener un orden en la selección de su candidato presidencial.

Fue en una entrevista para Radio Fórmula, donde el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que si bien esperaba algunas inconsistencias como en todo proceso interno, no se esperaba que estas fueran tantas, por lo que está más que convencido que no aceptará ningún "premio de consolación", tales como un lugar en el Senado de la República, esto con el fin de no ensuciar dicho proceso.

Todo tiene un límite (...) Llega un punto en el que si te quedas callado, entonces estás validando algo en que no estás de acuerdo”, argumentó.

Ante esto Ebrard también puso en claro que la decisión fue equivocada, por lo que no pretende aceptar nada como premio de consolación, algo que podrían hacer con los otros contendientes, quienes se mostraron contentos con el resultado, esto porque probablemente ya estaban convencidos de que no tenían posibilidades ante la presunta cargada de Morena hacia Sheinbaum.

No, ya nos rebasa cualquier posibilidad de que ofrezcan o no ofrezcan, lo que no es bueno no es bueno. La decisión que se tomó fue muy equivocada”, mencionó.



Por su parte, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, dejó en claro que ella no pretende dejar Morena, esto pesar de los atropellos cometidos en su contra, sin embargo, solicitó que se limpie el proceso lo antes posible, argumentando que las inconsistencias fueron más que claras en el proceso que duró muy poco tiempo.

Es que se limpie el proceso, avanzar en la democracia al interior del movimiento. No aspiramos mas que hacer nuestros los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena", sentenció.

