Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, el excanciller, Marcelo Ebrard, denunció que su representante Martha Lucía Mícher Camarena, 'Malú', fue golpeada por un policía esto al intentar ingresar al World Trade Center Ciudad de México (WTC), donde se está realizando el conteo de los votos del proceso interno de selección de su nueva candidata a la presidencia de México.

Fue mediante un clip, donde se pudo ver el momento exacto en el que la fuerza pública lastimó a 'Malú', quien solo buscaba entrar a acreditar su representación al conteo, por lo que supuestamente fue agredida, es por ello que Marcelo tomó la decisión de no asistir a dicho evento, pues desde un inicio siempre mostró su descontento al detectar algunas irregularidades en las que ponen como favorita a Claudia Sheinbaum.

Repudiamos el uso de la fuerza en su contra. Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido" sentenció Ebrard.

Y es que Ebrard desde hace varios días estuvo en contra de la forma en la que se realizó el proceso, argumentando que estaba preocupado al detectar algunos errores, tales como la movilización de las urnas con votos, así como que algunas de estas fueron violadas, por lo que es posible que las hubieran alterado, aunque esta no se ha confirmado, pues son solo declaraciones sin evidencias contundentes.

Una de las 'corcholatas' que no se quedó callada fue el integrante del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, quien arremetió en contra de Ebrard, argumentando que "no hay un policía en cien metros a la redonda", acusándolo de un presunto montaje, a lo cual el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México no ha respondido y es probable que ya no lo haga.

Morena: Marcelo Ebrard denuncia que la Policía atacó a su equipo al tratar de entrar al WTC

Por su parte, Claudia Sheinbaum ya compartió una imagen en la que se muestra tranquila ante el proceso, pues incluso argumentó que ya va en camino a este, mismo que se realizará en punto de las 18:00, hora centro donde luego de una serie de conflictos que se extendieron por más de dos meses al fin informarán sobre su nuevo abanderado que competirá con Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México (FAM).

Fuente: Tribuna