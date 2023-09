Tráfico en la México-Cuernavaca: Bloqueo cumple tres horas; estas son las exigencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo un caos se ha generado esta mañana en las inmediaciones de la carretera federal México-Cuernavaca, pues el bloqueo por parte de vecinos de la zona ya cumplió 3 horas desde que comenzó. En ese sentido, los manifestantes aseguraron que no se retirarán de la zona hasta que sea reinstalado el servicio eléctrico que les fue suspendido el día de ayer, esto después de la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidiera hacer un corte en la zona por la falta de pagos.

Se trata de 14 familias de la zona conocida como Parres la Guarda, en la alcaldía Tlalpan, las cuales aseguran fueron víctimas de cobros excesivos y cortes en el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, es por ello que decidieron cerrar la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 36 + 500, en ambas direcciones. En ese sentido, piden la reinstalación del servicio eléctrico que les fue suspendido la noche de ayer por la empresa estatal.

Personal de CFE arribó al sitio, por lo cual manifestantes accedieron a abrir por lapsos de 5 minutos la circulación; sin embargo, indicaron que no se retirarían hasta que recuperaran el servicio eléctrico, esto ha provocado serias afectaciones viales en la zona y ha retrasado a miles de automovilistas que transitan por la zona, es por eso que las autoridades capitalinas piden evitar la alcaldía Tlalpan para no verse atorados en el intenso caos vehicular que se ha generado durante esta mañana.

Bloqueo en la México-Cuernavaca, foto: Especial

Los afectados decidieron contar su historia a través de las redes sociales y señalaron que quedaron atrapados durante el bloqueo por parte de los colonos de la alcaldía Tlalpan. Ahora, en videos e imágenes que circulan en las redes sociales se puede observar a cientos de personas que viajaban en transporte público, las cuales tuvieron que descender de las unidades y caminar por la carretera hasta llegar a otro sitio donde pudieran abordar un automóvil y acercarse a su destinos, esto con el objetivo de evitar el bloqueo y llegar temprano a sus trabajos o escuela.

Por otro lado los usuarios en internet también, a través de imágenes y videos demostraron el caos generado por la manifestación, pues se presentaron largas filas de automovilistas, las cuales se extendieron por varios kilómetros. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los cuales intentaron entablar un diálogo con los manifestantes para que liberaran la vialidad. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva por parte de los vecinos de la zona.

Por otro lado las autoridades capitalinas pidieron a la población evitar la zona y como alternativa vial para no pasar por la carretera federal exhortaron a los conductores tomar como ruta la autopista México-Cuernavaca, así no pasarían por la zona de Parres el guarda en la alcaldía Tlalpan así mismo no han emitido alguna postura al respecto o si ya se entabló el diálogo con los manifestantes.

Fuente. Tribuna