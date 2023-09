VIDEO: Abuelita golpea a policía en Mexicali, internautas la bautizan 'Lady amenazas'

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Las redes sociales explotaron en contra de una abuelita que fue captada mientras agredía a una policía, los hechos sucedieron en Mexicali, Baja California. En ese sentido, se popularizó entre los internautas un video en el que una abuelita se puso agresiva en contra de una policía, razón por la cual, los usuarios de las redes decidieron nombrarla ‘Lady Amenazas’, lo anterior por la manera en que se comportó contra las autoridades.

Fue en la red social TikTok donde la usuaria @yareli2480 compartió la historia de los sucedido en Mexicali, comentó que al inicio observó a una mujer de la tercera edad, la cual discutía con elementos de la policía municipal de Mexicali; sin embargo, la mujer perdió el control y de pronto comenzó a golpear a la oficial, por lo cual a la uniformada no le quedó más que defenderse y esquivar los golpes de la anciana agresiva.

Como era de esperársela, la policía perdió la paciencia y procedió con la detención de la anciana. En ese sentido, para detener su comportamiento la tuvo que someter en contra de un automóvil, después, en el video se puede observar cómo le colocan las esposas en las manos, a pesar de ello la abuelita no entendió e intentó poner resistencia, lo que solamente provocó que le pusieran las esposas más rápido.

Lady amenazas en Mexicali, Baja California, foto: especial

Al verse sometida la mujer comenzó a gritar y amenazar a la oficial “no sabes con quién te metes, no sabes con quién te metes”, refirió en varias ocasiones la mujer de la tercera edad. Sin embargo, la policía hizo caso omiso ante tales amenazas, es por ello que continuó con la detención de la mujer frente al automóvil. Asimismo, otros elementos de la policía municipal acudieron al sitio para colaborar con la detención de la anciana, la cual seguía oponiendo resistencia y amenazaba a los uniformados.

Los hechos se registraron al interior de un centro comercial en Mexicali, Baja California. De acuerdo con la información compartida por los usuarios en esta red social, la abuelita fue detenida debido a que no quiso pagar la cuenta del restaurante en el que comió. Sin embargo, esto deberá ser corroborado, ya sea por el restaurante o por las autoridades. Cabe señalar que la adulta no se ha pronunciado sobre el video del que es protagonista, por lo que no se sabe la razón de los hechos.

El video ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y más de 35 mil me gusta en TikTok, incluso en los comentarios los usuarios aprovecharon para señalar que utilizó la conocida frase no sabes con quién te metes como una forma de demostrar su poder, otros se sorprendieron por la fuerza que demostró tener la abuelita, ya que tuvo que ser sometida por dos elementos de seguridad, es así que nació una nueva lady en México.

Fuente: Tribuna