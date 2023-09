Ciudad de México.- La mañana de este jueves 7 de septiembre, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón y quien hasta el pasado miércoles 6 de septiembre figuraba como aspirante a la presidencia con el objetivo de representar el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ofreció una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en donde dejó entrever que sí está entre sus planes abandonar al partido luego de que no resultará favorecido en las encuestas y en su lugar quedará Claudia Sheinbaum Pardo como la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Bajo esa tónica y luego de haber hecho múltiples denuncias sobre irregularidades en este proceso interno, el excanciller dejó claro que luego de la agresión que denunció a través de las redes sociales en contra de Malú Micher, le quedaba claro que ya no había espacio para el dentro de este movimiento. Cabe recordar que al filo en que se confirmó que si Ivan pardo sería la representante del partido en la boleta electoral para las elecciones del 2024, Ebrard hizo énfasis en que pediría que se repitiera la encuesta de morena pero ahora ha dejado entrever que el anuncio quedará tiene que ver con su salida del partido.

Nos quedó claro que Morena ya decidió, no tomó en cuenta lo que nosotros decimos, inclusive se llegó a usar la fuerza contra Malú (...). Lo que me queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer", dijo.

Foto: Twitter

En el espacio conocido como Ciro Por la Mañana de la señal de Radio Fórmula, Marcelo Ebrard Casaubón hizo énfasis en que él no estaba planteando que le hubiera ganado a Claudia Sheinbaum en las cinco encuestas realizadas por el partido; incluso basta destacar que la encuestadora que él propuso también le dio el gane a la exjefa de Gobierno de la capital, sino que es lo que realmente planteaba era que había habido cierta inequidad durante este proceso interno y "no podemos permitir eso".

A lo largo de este jueves 7 de septiembre, tanto los aspirantes a la presidencia de la República como los dirigentes del partido creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostendrá una reunión a la cual el extitular de la SRE adelantó que sí asistiría a diferencia de la reunión llevada cabo el pasado miércoles 6 de septiembre dónde se revelaron los resultados de este proceso. Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual esta vez si existiría el excanciller dijo que al momento cuenta con testimonios de los que estuvieron involucrados en favorecer a la exmandataria capitalina.

Foto: Ilustrativa

En ese sentido, el también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México destacó que Sheinbaum Pardo fue favorecida en entidades como Veracruz, Colima, Campeche y Oaxaca y por ello, acudirá la reunión programada donde entregará a la dirigencia nacional de Morena este jueves las pruebas con el objetivo de demostrar estos hechos y donde a la vez reforzará su discurso respecto a que no hubo equidad durante la contienda interna pues busca dejar claro que no se trata de un berrinche o que incluso, esté mintiendo.

A modo de remate, Marcelo Ebrard hizo énfasis en que su intención, a pesar de no haber sido electo en el proceso interno de Morena es la de llegar a la boleta electoral para las elecciones del 2024 y por ello, hizo hincapié en que por ningún motivo aceptaría cualquier cargo que le pudieran ofrecer durante la reunión programada para este día, donde el mandatario federal adelantó que podría ser senador o incluso ser parte del gabinete presidencial.

Tengo que ser leal con la persona que me apoya, caso contrario te diría voy me siento y les digo denme un cargo o varios cargo y me quedo callado (…) Decía Lenin que hay días que cambian la historia y hay décadas que no nada, este va ser un día que puede cambiar la historia", dijo tras coquetear con representar a Movimiento Ciudadano.