VIDEO: Por la propina, meseras se agarran a golpes en un restaurante en Coacalco

Coacalco, Estado de México.- Las redes sociales siempre tienen algo diferente que ofrecernos y esta vez no fue la excepción, pues mediante la plataforma Twitter actualmente llamada X, se ha hecho viral el momento en el que dos meseras protagonizan una fuerte pelea debido a que aseguran ambas mujeres se peleaban por la propina que habían dejado los comensales que asistieron a una taquería ubicada en el municipio de Coacalco en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron cámaras de seguridad de este establecimiento comercial las que captaron los cómo las dos trabajadoras primero comenzaron a entablar una conversación que aparentemente parecía ser de lo más ordinaria; no obstante, momentos después se observa como poco a poco comienza a suceder la agresión. Esta acción ha dado pie a avivar el debate respecto a si la propina debe o no ser obligatoria pues además se estarían previniendo sucesos de este tipo.

El periodista Carlos Jiménez fue el encargado de difundir las imágenes a través de sus redes sociales e incluso el comunicador asegura que la pelea se dio cuando en el establecimiento comercial había clientes presentes, los cuales tuvieron que intervenir a modo de separar a las trabajadoras quienes se peleaban por la propina. Hasta este momento, se desconoce a cuánto asciende la cantidad por la que se dio este enfrentamiento e incluso tampoco se sabe si el establecimiento comercial puso como condición que el sueldo de ambas fuera únicamente con las ganancias por el servicio dado.

Conforme se aprecia en las imágenes, las trabajadoras de esta taqueria ubicada en el municipio mexiquense no solamente protagonizaron la pelea en uno de los rincones del establecimiento, sino que además se observa como ambas caen al piso y una vez en el suelo continuar con las agresiones. Por si fuera poco, también se observa que una de las mesas fue derribada y es hasta ese momento cuando tres clientes presentes intervienen para tratar de separarlas.

A pesar de haber conseguido separarlas, las mujeres después vuelven a golpearse una a la otra y esta vez caen al suelo muy cerca de uno de los refrigeradores que se encargaba de almacenar insumos. Debido a que ambas se mostraban muy coléricas, esta vez ni los demás trabajadores o incluso los clientes intervienen por lo que la agresión sigue al grado de que ambas se causan un severo daño. Basta hacer mención en que la identidad e incluso el estado de salud de ambos no ha sido revelado por las autoridades o los dueños del establecimiento.

Desde hoy para que no se peleen, sin propina"; "Contamos con el mejor ambiente laboral"; "Tacos y peleas estilo triple" o, "La propina fue el pretexto ellas pelean por un hombre", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

El periodista no arrojado más detalles sobre este evento por lo que el debate continuo respecto si la propina debe o no ser obligatoria. Al respecto, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha hecho énfasis en que esta gratificación no es obligatoria de ningún establecimiento comercial pero se sugiere que el monto a dejar sea del 10 al 15% con base al ticket pero a pesar de ello no debe ser impuesta por ninguna cadena o sitio comercial.

Fuente: Tribuna