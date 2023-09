VIDEO: Xóchitl Gálvez critica la entrega del basto de mando entre AMLO y Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como se había advertido a lo largo del pasado jueves 7 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entregaría a Claudia Sheinbaum Pardo el bastón de mando que previamente el tabasqueño recibiera de parte de comunidades indígenas como una muestra de no solamente concluir con su Gobierno, sino además darle continuidad a la denominada Cuarta Transformación (4T), acto que fue criticado por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

Con la difusión de un video a través de las redes sociales, la virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM), criticó la entrega realizada la noche del día jueves ante los demás aspirantes a la presidencia de la República así como miembros de la dirigencia de los partidos que forman la alianza de izquierda no obstante llamó la atención que la aspirante a la presidencia de la República se refiriera al bastón de mando como un "Centro imperial".

Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un emperador, y on el presidente de una República, le entregará el cetro Imperial a Sheinbaum. Es un circo y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos, un presidente debilitado por sí mismo al que le urge heredar su mandato", sentenció.

El video que Xóchitl Gálvez subió a través de su cuenta de Twitter, red social actualmente llamada X, lo acompañó con un mensaje en donde recuerda que "el pueblo pone y el pueblo quita", como referencia a que ella sería la que ganará las elecciones del 2024, discurso que en repetidas ocasiones ha manejado resaltando que este sería el único Gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Poder Ejecutivo. Previamente la senadora del PAN había compartido un video en donde manifestó su felicidad al saber que por primera vez México tendrá dos candidatas a la presidencia.

Cabe destacar que el video publicado por Xóchitl Gálvez en las plataformas digitales, fue grabado a espaldas de Palacio Nacional, sede desde la cual el mandatario federal confirmó en el espacio conocido como 'La Mañanera' que ese mismo día haría la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum quien el pasado miércoles 6 de septiembre resultó electa como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, dejando atrás cinco aspirantes a la presidencia que buscaban también representar a morena en la boleta electoral.

A decir de la aspiradora a la presidencia por parte del Frente Amplio por México, el acto en que se entregaría el bastón de mando no es más que una manera en que López Obrador heredaría un país enmarcado por el miedo y la violencia, discurso que utilizó para recordarle que no había obtenido resultados en dichos rubros durante los años que lleva al frente del Gobierno de México. Sin embargo, este mensaje no ha obtenido respuesta de ninguno de los políticos a los que criticó.

Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella", dijo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también publicó a través de las redes sociales un video en donde se muestra caminando a solas en compañía de Claudia Sheinbaum Pardo luego de haberle hecho la entrega del bastón de mando. Más tarde, con una fotografía publicada en redes, el mandatario tabasqueño hizo énfasis en que con esta entrega se le daría continuidad al movimiento de transformación que resaltó "es y será del pueblo de México".

Hoy entregué a nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento y dar continuidad a la transformación, cuyo protagonista principal ha sido, es y será el pueblo de México", escribió.

