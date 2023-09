Omar García Harfuch, ¿es soltero?; cosas que no sabías sobre el extitular de la SSC de la CDMX

Ciudad de México.- Luego de presentar su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, Omar García Harfuch se volvió tendencia debido a que no solamente ha causado curiosidad por presuntamente tratar de convertirse en un posible candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Gobierno de la capital, sino que además varias personas se han preguntado si el exjefe de la policía es soltero, tiene hijos, pareja o si está incluso divorciado como se ha especulado. A continuación te contamos detalles al respecto.

Omar Hamid García Harfuch, nombre completo del exfuncionario, nació en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos el 25 de febrero de 1982. Es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, además de contar con estudios complementarios realizados en el extranjero los cuáles fueron impartidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Es hijo del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier García Paniagua y de la actriz y cantante mexicana María Sorté.

E cuanto a su situación sentimental se refiere, se ha corrido el rumor respecto a que es una persona divorciada que además tiene dos hijos; sin embargo, el exfuncionario jamás ha confirmado o desmentido esta postura. No obstante, la revista Caras destacó que en 2020 se divorció de Marianela Mina Cabrera y poco después se corrió el rumor respecto a que mantenía una relación amorosa con Ninfa Salinas quien sabemos, es hija del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, relación que inició en 2021 y la cual afirman, concluyó a inicios del 2023.

La vida personal de Omar García Harfouch se ha mantenido en hermetismo especialmente porque todo lo que se dice al respecto tiene que ver con operativos de seguridad que él ha encabezado con el objetivo de dar con el paradero de líderes criminales, así como dar un fuerte golpe a estructuras de extorsionadores, al tráfico de drogas o bien grupos ligados a cárteles que pretenden asentarse en la capital del país. Estos hechos han sido motivos para que la opinión pública insista en que convertirse en candidato lo haría una buena persona para dirigir a la urbe.

Bajo esa tónica, basta recordar que en el 2020 fue blanco de un ataque organizado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes lo emboscaron cuando García Harfouch se dirigía a encabezar el gabinete de seguridad sobre Avenida Paseo de la Reforma. El estar expuesto en eventos de este tipo, la actriz María Sorté destacó que hubiera preferido que su hijo se dedicara a seguir sus pasos, es decir, que se convirtiera en actor y no que incursionar en la policía.

Me hubiera encantado que fuera actor", dijo la actriz en el pasado.

El pasado mes de abril del 2023, la actriz y cantante de Televisa, María Sorté ofreció una entrevista de la periodista de Matilde Obregón donde además de abordar aspectos relacionados a su carrera, ventiló que le hubiera gustado que su hijo siguiera sus pasos; incluso recordó que hace varios años en la productora Carla Estrada lo buscó para que protagonizará una telenovela donde el ex jefe de la policía capitalina compartiría créditos nada más y nada menos que con la actriz y cantante Lucero.

Mi amiga Carla Estrada, una vez que fuimos a cenar, estaba muy chico, con Lucerito, y le hizo una cita en Televisa. Entonces cuando hablan para preguntar por Omar Harfuch y les dije: 'No, será María Harfuch' y me dijeron que no, que era Omar (...) le dije: 'Ándele, usted vaya' y fue".