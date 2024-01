AMLO asegura que ha cumplido 98 de sus 100 compromisos y más: Descentralización, pendiente

Ciudad de México.- Quedan poco menos de nueve meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la República Mexicana, uno de los más polémicos a nivel nacional e internacional. No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal ha asegurado que, a lo largo de estos cinco años, ya concretó 98 de los 100 compromisos que hizo al pueblo mexicano al momento de arribar al poder; apuntó que incluso ha hecho más.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, jueves 11 de enero del 2024, realizada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador aseguró que "van muy bien" las cosas de cara al final de su Administración, la cual empezó en diciembre del 2018. Señaló que el crecimiento ha sido posible gracias al pueblo de México, el cual se ha comportado a la "altura". También celebró a los funcionarios que representan al Gobierno en el extranjero.

AMLO hizo 100 compromisos al inicio de su sexenio. Foto: Internet

Sin embargo, al momento de hablar de sus 100 compromisos, señaló que sólo ha concretado 98. Para AMLO, además de estas promesas, el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ha hecho más de lo acordado, como lo fue la creación de plantas de luz, y el rescate de zonas arqueológicas.

Hablábamos de los 100 compromisos; yo creo que 98 ya los hemos cumplido, pero, además, otro tanto de compromisos que no se establecieron los hemos cumplido. Hablamos, por ejemplo, de que no iba a aumentar el precio de la luz, y lo estamos cumpliendo, pero no está en los 100 compromisos el que íbamos a aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica y ya lo hicimos. O no estaba, por ejemplo, un compromiso de que íbamos a rescatar o a conversar y explorar y a exponer toda la grandeza cultural, todo el rescate de las zonas arqueológicas de la región maya, eso no estaba y lo estamos haciendo", aseguró el presidente de México.