¿Tajada política? Santiago Taboada aprovecha caso de Paola Suárez para atacar a AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada se posicionó ante la golpiza que presuntamente recibió la influencer Paola Suárez a manos de su pareja sentimental, el extitular de la alcaldía Benito Juárez ligó el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se trata de un discurso de odio que deriva en violencia.

El político reaccionó a la agresión física de la que fue víctima Paola Suárez una famosa influencer integrante de las llamadas 'perdidas' por parte de su pareja sentimental que un día antes le había pedido matrimonio, el precandidato panista ligó el tema a algunos dichos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de redes sociales donde publicó un video en el que condenó el acto y señaló que se está hablando de un crimen de odio por tratarse de una mujer transgénero.

Por otro lado, señaló que hechos como este derivan de los discursos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, señaló, dividen a la sociedad y generan diferencias, esto después de que el propio mandatario fuera criticado tras hacer comentarios transfóbicos en contra de Salma Luévano, diputada transgénero de Morena, a quien llamó "hombre vestido de mujer".

Santiago Taboada defiende a Paola Suárez, foto: especial

"Quiero condenar rotundamente lo que ayer vimos con Paola y ese crimen de odio que es derivado de los discursos que nos dividen que desde las mañanas nos están generando", señaló el precandidato en el video.

Aprovechó para hacer un llamado a la población a no permitir que no se exija justicia para las personas transgénero y resaltó que actualmente la esperanza de vida de este sector de la población es solamente de 33 años. Asimismo, expresó su total solidaridad con la influencer y le ofreció acompañamiento para el esclarecimiento de los hechos, ya que dijo: "no podemos permitir que para Paola y muchas víctimas trans no exista la justicia".

Envió su total solidaridad de apoyo a Paola y aseguró que buscarán dar con el responsable cabe señalar que la influencer Paola Suárez fue ingresada al hospital general regional de León, Guanajuato la madrugada del 10 de enero pasado después de presuntamente haber sido víctima de una agresión física por parte de su novio y prometido José de Jesús 'N'.

Fuente: Tribuna