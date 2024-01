Xóchitl Gálvez abre las puertas a que Manlio Fabio Beltrones regrese a la política

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, podría volver a la política si así lo desea por medio de un escaño en el Senado de la República, expresó la precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Durante un evento de la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que el exgobernador de Sonora es un "hombre preparado".

Siguió alagando la carrera política de Beltrones argumentando que tiene el conocimiento y la trayectoria, situaciones que, la podrían ayudar a ganar la presidencia de México en los próximos comicios del 2 de junio. Si bien Xóchitl Gálvez no paró de elogiar al priista, indicó que la decisión será única y exclusivamente de la población de Sonora, ya que estos serán los que votarán si el político queda en la Cámara Alta.

“Yo tengo una buena impresión del exsenador, del expresidente del PRI, me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos”, expresó en un encuentro con la prensa. Ya se había mencionado la posibilidad de que Beltrones volviera a la política a finales de año, pues el propio priista aceptó que tenía las puertas abiertas al Senado de la República.

Beltrones reconoció que las cosas "no van bien" en el país y agregó “las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando y pronto resolveré”, fue una de las declaraciones que dio para Expansión Política, a la par de mencionar que su regreso podría darse en este nuevo año. Por otro lado, la precandidata de Coalición Juntos seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, desaprobó el regreso del priista.

La virtual candidata de Morena sentenció que el PRI estaría dando una "vuelta en U" en la lucha contra la corrupción. En un evento que la propia Sheinbaum encabezó en Morelia, Michoacán, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada por la prensa presente respecto al regreso de Beltrones y dijo que, al ver los personajes que la oposición está sumando "muestran lo que representan".

Fuente: Tribuna