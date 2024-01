"Vergonzoso": AMLO asegura que ministro de la SCJN utilizó su Seguro GMM para cirugía plástica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que la ministra Lenia Batres (elegida históricamente por el presidente de México) tuviera una reducción en su salario y fuera inscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), obligándola a aceptar el Seguro de Gastos Médicos Mayores (GMM). El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre este evento.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, viernes 12 de enero, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano insistió en que es "una violación a la Constitución" que los ministros de la Suprema Corte ganen más que el presidente de México. Agregó que ellos son los encargados de hacer valer la Carta Magna, y que deben respetarla no solo en la forma, sino también en el fondo.

Ya hemos hablado mucho de este tema. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución, entonces si ellos, no la respetan, en la Letra y en el Espíritu, en la Forma y en el fondo, y empiezan a retorcer los ordenamientos legales como si se tratara de cualquier abogado", dijo el presidente de México.

Ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un estado de derecho, no de chueco, pero ya conocen cuáles son las posturas, va a ver la oportunidad", agregó.

En esta misma intervención, López Obrador reiteró que enviará una iniciativa de Reforma al Poder Judicial en los próximos días: "Vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa de Reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar de nuevo el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente, como lo establece el artículo 127 y sí hace falta aclarar más".

Por otra parte, sobre el caso de Lenia Batres, el presidente le sugirió devolver el dinero "sobrante" de su sueldo a la Tesorería de la Federación; asimismo, dijo que ella misma podría inscribirse al Issste: "Lo otro, pues es una cuestión voluntaria; si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación, creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir al Issste, pues que ella se inscriba, y que no vaya a las clínicas privadas".

AMLO asegura que ministro de la SCJN utilizó su Seguro GMM para cirugía plástica

López Obrador, sobre este tema, declaró que un ministro de la SCJN utilizó los fondos de Seguro de Gastos Médico Mayores (GMM) para realizarse una cirugía plástica en su nariz. Entre risas, el jefe del Ejecutivo Federal declinó de dar un nombre, por respeto a la familia de este funcionario, sin embargo, sostuvo que es un acto "vergonzoso".

Me consta de uno del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, se respingó la nariz. Ya no lo quiero decir, no, [el nombre no vendrá en el texto que estoy escribiendo]; sí trataré el tema, pero se puede hacer la denuncia sin escándalo y por respeto a su familia, ya que es muy vergonzoso", concluyó el mandatario.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'