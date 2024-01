Los hijos del presidente AMLO: Lejos de la austeridad y muy cerca de la corrupción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Viajes de lujo, negocios millonarios y tráfico de influencias en megaproyectos del gobierno federal persiguen a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien proclamó un discurso de austeridad desde su llegada al gobierno de la República Mexicana en 2018. Y también de que se acabaría con el influyentismo, con el nepotismo y el tráfico de influencias, todo aquello que el "viejo régimen" perpetuó desde su óptica… pero hoy ya como gobierno lo ha olvidado, quedándose meramente en una línea discursiva.

Las acusaciones del estilo de vida lujoso, que tienen su origen en investigaciones periodísticas, colocan a los hijos del presidente y líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lejos de los principios de la Cuarta Transformación. En lo que va del primer gobierno guinda a nivel federal, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán y sus respectivos escándalos fueron los principales factores que afectaron la imagen y el discurso de austeridad y lucha contra la corrupción del líder tabasqueño.

Mis hijos no son corruptos", repitió reiteradamente Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno, ya en el ocaso.

Una investigación de LatinUS reveló en la segunda semana de 2024 que Gonzalo López Beltrán, el tercero de los hijos del presidente de la república, habría articulado una red de tráfico de influencias vinculada al Tren Maya, proyecto insignia de este gobierno. Bobby, como se hace llamar en redes sociales, habría repartido contratos relacionados con el Tren Maya a sus amigos, entre ellos, Amílcar Olán, un joven tabasqueño que se convirtió en el principal proveedor del balastro que sirve de soporte a las vías férreas.

Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO

Según audios que se difundieron tras la investigación periodística, se escucha a Amílcar Olán confesar que en seis meses consiguió utilidades por 250 millones de pesos solo por los fletes de la piedra. Amílcar Olán es un viejo conocido de los López Beltrán, específicamente de Andrés Manuel y Gonzalo. En diciembre de 2023 se filtró que el también dueño de la empresa Romedic fue el mayor contratista del gobierno de Quintana Roo para la venta de medicamentos.

Pese a que desde entonces se le relacionó con Andrés Manuel López Beltrán, el presidente López Obrador aseguró que la amistad que sostienen su hijo y el empresario no prueba que exista una relación de negocios y tráfico de influencias.

Atacar al mensajero

El último escándalo de los hijos de AMLO no fue bien recibido por el presidente, quien se lanzó contra el periodista Carlos Loret de Mola y lo llamó corrupto por publicar la segunda parte de 'El Clan', una serie de reportajes de LatinUs.

"Es Loret de Mola, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto, hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Tiene mucho dinero, nada más que me diga hoy, además lo merecen sus lectores, porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy, nomás, cuánto gana, porque estoy seguro de que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista", acusó sin dar le menor explicación sobre las acusaciones con fundamentos que se realizaron contra sus vástagos.

'Coyotes VIP'

La precandidata del Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez, arremetió contra el presidente López Obrador y sus hijos, por su injerencia en los contratos del Tren Maya.

Dijeron que primero los pobres ¡mangos! Para ellos, primero los López. Los hijos del presidente López Obrador se han convertido en los coyotes VIP de la 4T", dijo Xóchitl a través de un vídeo publicado en redes sociales.

De acuerdo con Gálvez Ruiz, no es casualidad que la obra del Tren Maya cueste tres veces más de lo que proyectó el gobierno federal y criticó a los López por darse baños de pureza en el discurso, pero no en los hechos.

Con Morena, continuidad es impunidad", remató.

Sheinbaum los defiende

La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el escándalo por la red de corrupción que presuntamente operó Gonzalo López Beltrán en la construcción del Tren Maya.

De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, los hijos del presidente de la república son incapaces de buscar un beneficio personal. Sheinbaum Pardo dijo que la investigación de LatinUs es falsa y carente de fundamentos. "Gonzalo es un chico que trabajó recientemente en temas vinculados al beisbol y es incapaz de beneficiarse de ello, es un hombre íntegro, entonces no van a encontrar nada", declaró.

Un escándalo tras otro

La lujosa casa de Houston

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams vivieron en una residencia en Houston, Texas, que pertenece a Baker Hughes, una de la compañías petroleras más grandes del mundo y contratista de Pemex.

La investigación documenta que José Ramón vivía rodeado de lujos en una casa equipada con alberca y una sala de cine. También revela que conducía una camioneta Mercedes Benz y que asistía a partidos de los Astros.

El reportaje de Raúl Olmos, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala señala que el matrimonio vivió en una segunda casa al norte de Houston. Cada una de las viviendas tenía un valor comercial cercano al millón de dólares.

Sembrando Vida y la fábrica de chocolates

Según una investigación de CONNECTAS, el programa federal Sembrando Vida benefició a uno de los hijos del presidente López Obrador y al empresario Hugo Chávez Ayala, asesor de la finca de cacao “Rocío”, propiedad de los López Beltrán. Los hijos del presidente López Obrador recibieron la finca de cacao como una herencia de su madre Rocío Beltrán Medina en 2003.

Los contratos de Texcoco

Los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, recibieron contratos millonarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para diversos proyectos correspondientes en el terreno donde se construiría el fallido aeropuerto de Texcoco. De acuerdo con una investigación de Carlos Loret de Mola, la Conagua dio un contrato de 10 millones de pesos para la gestión de proyectos en un parque ecológico en Texcoco. La empresa beneficiaria del contrato fue Organismo Promotor Logístico (OPL), cuyo apoderado es Eduardo Rafael, medio hermano de un amigo de Andy.

La casa de Coyoacán

Según documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Ramón López Beltrán tuvo como domicilio particular en México una casa en Coyoacán, propiedad de Guillermina Álvarez, asistente de la directora de La Jornada, que hasta 2023 había recibido más de 750 millones del actual gobierno federal. Mexicanos contra la Corrupción indica que, como ocurrió con la llamada Casa Gris, la de Coyoacán también está vinculada a un proveedor gubernamental.

Baker Hugues y Pemex

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, durante los primeros cuatro meses que José Ramón López Beltrán habitó la Casa Gris en el norte de Houston, Baker Hugues recibió 27 contratos por 150 millones de peso en Texas. La empresa negó el conflicto de intereses y argumentó que su división en Estados Unidos nunca tuvo relación con Petróleos Mexicanos.

Fuente: Tribuna