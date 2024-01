Martí Batres descarta crisis de contagios por Covid-19 en CDMX; hay un hospital saturado

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, descartó que la capital se encuentre en una emergencia, ya que el sistema de salud no reporta alguna situación grave respecto al Covid-19. Por lo que no hay crisis alguna. Aunque, aceptó el incremento de otras enfermedades respiratorias como influenza, por lo que pidió a la población mantener todas las medidas de prevención necesarias para evitar un contagio.

Asimismo, negó que se registrara algún indicador más alto de lo previsto con respecto a las enfermedades de este tipo durante temporada invernal. Asimismo, dejó claro que el Covid-19 no es la enfermedad respiratoria con mayor incremento durante esta época, lo anterior gracias a los resultados obtenidos después de las jornadas de vacunación implementadas, ya que se han aplicado más de 601 mil dosis.

“No tenemos una situación particular, no se nos ha reportado por parte de nuestro sistema de salud algún hecho delicado o grave, sino que tenemos una temporada invernal y con la temporada invernal suben las enfermedades respiratorias; pero no es el Covid la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo influenza”, dijo.