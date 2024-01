Desabasto de medicinas en México sigue, pese a la creación de la Megafarmacia de AMLO

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- "No le hace que lo tenga el ISSSTE o lo tenga el Seguro Social, quien lo tenga, para que, en 24, cuando mucho 48 horas, esté el medicamento entregado al paciente, ese es el propósito", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 29 de diciembre con respecto a la Megafarmacia que, prometió, acabaría con el enorme desabasto de medicamentos.

Sin embargo, decenas de casos que han fracasado en su intento de obtener sus medicamentos se ha hecho virales en redes sociales y se han demostrado en medios de comunicación, demostrando l lo que los expertos advertían: la operación de la megafarmacia es un proceso complicado, así como la distribución de los insumos en tiempo récord desde Huehuetoca, Estado de México (EDOMEX), donde se ubica el almacén.

Este lugar, que antes era una bodega y centro logístico de una cadena comercial, fue inaugurada con prisas, pues se abrió a pesar de que contaba con 15 mil piezas de medicamentos, mientras su capacidad es de 286 millones de piezas. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, en los días que lleva abierto el almacén, las quejas de ciudadanos por no localizar sus fármacos se acumulan por decenas.

Estas quejas han sido porque la superfarmacia no solucionó, no guío adecuadamente a las personas o, incluso, negó el servicio a quienes no eran derechohabientes de la seguridad social, pese a que el IMSS-Bienestar está destinado a esta población en 23 estados del país, incluyendo Sonora.

Una madeja

De acuerdo con Frida Romay, coordinadoras de Cero Desabasto, los problemas de la megafarmacia están vinculado con Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México), la paraestatal a cargo del almacén, que sencillamente no tiene ni infraestructura ni recursos para realizar su labor.

Birmex ha comprado a sobreprecio algunos de los medicamentos porque, como no tiene la capacidad logística, ha contratado a terceros que sí tienen esos recursos”, explica Romay.

En este contexto, lo más complicado está en la distribución, donde Birmex ha demostrado su ineficacia, algo que preocupa a las organizaciones ciudadanas, pues no hay manera de que la experiencia se gane con tanta rapidez y urgencia. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el problema principal radica en las cadenas de rastreo para la distribución, sobre todo en el caso del medicamento controlado, además de las cadenas de frío, caducidades y control de inventarios.

Admite el reto

“Cada vez va a funcionar mejor y vamos a tener el 100% de las medicinas, es un desafío”, respondió el presidente al ser cuestionado por el desabasto, que a su vez aseguró que apenas es de 3%, algo que no coincide con los datos de las organizaciones ciudadanas. Desde que la megafarmacia abrió, los estantes del almacén lucían vacíos. Aunque el presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, han declarado que el gobierno adquirió todos los insumos sanitarios necesarios para 2024, todavía faltan fármacos.

En la compra más reciente se adjudicó el 78% de todas las claves de medicamentos ofertadas y en los primeros días de enero varios hospitales lanzaron licitaciones propias para adquirir fármacos. Para lograr los medicamentos, lo primero es contar con una receta vigente, menor a 72 horas, para luego llamar al call center y comenzar la búsqueda, no siempre fructífera. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) ve a la Megafarmacia como un proyecto ambicioso, pero del que faltan muchos detalles relevantes: “hay que considerar el tema de caducidades en los medicamentos, el costo financiero, las condiciones de la bodega o farmacia porque tiene que estar en un ambiente controlado y luego ya la distribución. Yo creo que hay otra forma de solucionar el abasto de medicamentos como es la planeación, una compra consolidada, una red de distribución, entender bien cuál es la demanda”, expone.

Los medicamentos no son tornillos, hay un tema clave aquí, en cuanto se fabrica un medicamento empieza a correr una caducidad de dos años y por eso lo más importante para mí es que haya planeación, habiendo planeación habrá abasto y buenos precios”, añade.

Larga historia

El gobierno de López Obrador ha hecho varios intentos para acabar con el desabasto; primero se acercó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para la adquisición y distribución de fármacos, pero no funcionó. Luego, a fines de 2022 se terminó anticipadamente su convenio con la UNOPS y trasladó la responsabilidad de hacer llegar los medicamentos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), algo que no duró, pues los diputados morenistas fulminaron al organismo y dejó la estafeta al IMSS.

