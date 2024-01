"Póngase a trabajar": Critican en redes a Sandra Cuevas por su nueva organización política

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una ola de críticas en redes sociales generó el anuncio de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien, en un evento multitudinario, en la Arena México presentó a su nueva organización política, la cual podría convertirse en partido político, lo anterior después de ser rechazada por todos los partidos de la oposición. En ese sentido, los internautas no perdonaron las actividades de la funcionaria.

Entre fuegos artificiales y "The Eye of the Tiger", Sandra Cuevas, presentó su asociación civil con miras a convertirla en partido político en 2025. Sin embargo, los internautas reaccionaron con criticas y memes en contra de la alcaldesa, ya que aseguraban que había gastado una cantidad exorbitante de recursos, que podrían tener su origen en las arcas de la demarcación. Asimismo, también señalaron que solo hacía Show.

Muchos otros calificaron como ridícula, la actuación de Sandra Cuevas, ya que realizó todo un evento para presentar a la Organización por la Familia y la Seguridad en México. Pero si eso no fuera poco, la alcaldesa posó con el puño en alto ante cientos de simpatizantes, o acarreados, no se sabe el origen de los asistentes a su evento. Con Eye of the Tiger de fondo mostró la imagen de la asociación. Dijo que trabajará para mejorar la calidad de vida de la gente.

Redes explotan contra Sandra Cuevas, foto: especial

"Solo es la presentación de la imagen, somos más de territorio, a partir de ya trabajaremos. Quiero que las familias sepan que vamos a trabajar por ellos y en un año vamos a tener un gran avance para conformar la organización en un partido", afirmó.

La nueva organización política de Sandra Cuevas

Sandra Cueva, describió la nueva imagen de la Organización Política Por la Familia y la Seguridad de México, la cual cuenta con 32 estrellas en representación de los estados de la República, incluida la Ciudad de México. Asimismo, adelantó que en los próximos días informará sobre el partido al que se sumará después de su rompimiento con la alianza PAN-PRI-PRD. Dejó que no será a Morena.

Finalmente, los internautas criticaron a Cuevas Nieves por buscar ser siempre el centro de atención y le pidieron, en muchos comentarios, que mejor se pusiera a trabajar en el tiempo que le resta como gobernante en la alcaldía Cuauhtémoc. Es así que la funcionaria comenzó el año con una nueva polémica después del rechazo de todos los partidos de oposición.

