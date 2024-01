(VIDEO) Temblor en México: Alerta sísmica interrumpe 'mañanera' de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de hoy, jueves 18 de enero del 2024, se reportó un temblor de magnitud 5, a 35 kilómetros al Sureste de Crucecita (estado de Oaxaca), debido a su baja intensidad, no se activaron las alarmas del Gobierno en la Ciudad de México (CDMX) y el Área Metropolitana. Sin embargo, una Alerta Sísmica sí sonó en Palacio Nacional, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezaba su tradicional 'mañanera'.

Durante unos momentos, la conferencia presidencial de López Obrador se vio interrumpida debido a que sonó una alerta sísmica en el Salón de la Tesorería. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano detuvo su conversación para preguntar si era necesario desalojar su foro, sin embargo, como señalaron que era un siniestro "moderado", la prensa, los miembros del Gabinete y el mismo AMLO continuaron con la conversación.

No. No se escucha, muy poco. Es moderado ¿Cuánto (fue la magnitud)?", declaró el presidente de México en el momento que escuchó la Alerta de Palacio Nacional.

¿Les parece que salgamos? No, es moderado, no está la alarma" agregó.

Luego de confirmar que el temblor ocurrió en Oaxaca, y que su magnitud era 'baja', el mandatario tabasqueño siguió con su conferencia matutina.

Temblor en México: Sismo de 5 grados 'asusta' a pobladores de Oaxaca

Si bien sonó la alerta sísmica en teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, esta no se activó a nivel capital en el Valle de México, debido a que el temblor fue de baja intensidad. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el siniestro ocurrió a las 08:40 horas, tiempo local, en el sureste de Crucecita (estado de Oaxaca); aunque habitantes de la ciudad oaxaqueña lo sintieron, no representó un riesgo, señalaron medios.

De inmediato, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estableció comunicación con las unidades de Protección Civil en Oaxaca para la evaluar la zona del sismo, el cual (hasta ahora), no dejó daños. En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que, dada la baja magnitud del sismo, no ameritó la activación de la Alerta Sísmica en el Área Metropolitana. No hay reporte de más réplicas.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'