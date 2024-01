AMLO ve "justa y necesaria" reforma para elegir por voto popular a jueces y magistrados

Comparta este artículo

Tabasco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es justa y necesaria una reforma al Poder Judicial donde los jueces y ministros sean elegidos por voto popular, dicha declaración tuvo lugar en la conferencia matutina del ejecutivo celebrada en Tabasco, asimismo reiteró que no encuentra otra forma de limpiar el organismo y que solo el pueblo puede llevar a cabo tal tarea.

"Voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo (…) Lo más pronto posible este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria”, indicó y agregó que solamente así se va a poder limpiar el poder judicial "no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial", aseveró AMLO. Comentó además que así no cualquiera sería juez o magistrado.

¿Entonces, ¿cómo resolvemos eso que los jueces no actúen por consigna, por dinero, tener jueces incorruptibles que realmente apliquen la ley? Pues sólo con la gente, que nos ayude todo el pueblo. Porque también los opresores antidemocráticos corruptos establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas”, enfatizó.

“Sí hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos (los que elijan). Y que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez, o magistrado, o ministros, porque son unos exagerados y mentirosos. Empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez, no va a ser así, pero si así fuese nada más les recuerdo que desde que se fundó EE.UU. los jueces son ciudadanos, así se escoge. Los que declararon culpable a (Genaro) García Luna fueron jueces ciudadanos”, puntualizó desde Tabasco.

Tras llamar exagerados a sus críticos por sugerir tal reforma, el presidente López Obrador, puso de ejemplo a Estados Unidos, donde los jueces son ciudadanos jurados “Es importante iniciar el año recordando eso, que se necesita una reforma constitucional y que para llevarla a cabo se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada”. AMLO siguió criticando a sus "adversarios", y argumentó que es mentira la idea de que solo los economistas entienden la economía.

“La justicia, la economía, la política, es asunto de todos; muchas veces es asunto de sentido común, de juicio práctico”, finalizó.

Fuente: Tribuna