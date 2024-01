¿Cuánto mide? 'Chikilín' es el hombre más alto de Sinaloa y ha ganado fama en TikTok

Maquipo, Sinaloa.- En redes sociales se ha viralizado el caso del hombre más alto de Sinaloa. Su nombre es Leonel Campas García, pero todos los conocen bajo el sobrenombre 'Chikilín' o 'Chikis'. Tiene 31 años y vive en Maquipo, Sinaloa. Se gana la vida trabajando en un taller mecánico desde los 15 años.

Actualmente, pesa 220 kilogramos. Su estatura de 2.30 metros ha impresionado a muchos usuarios en TikTok, llamando la atención hasta de la prensa local que se han dedicado a recoger su historia. A través de entrevistas nos hemos podido enterar que la altura de 'Chikilín' se debe a un problema con una hormona del crecimiento, debido a ello fue blanco de burlas, lo que lo obligó a abandonar la escuela.

Desde muy pequeño había notado que su estatura era más alta que el promedio, pero fue hasta los 12 a 15 años que comenzó a crecer desproporcionadamente. Campas explicó que su apodo lo lleva desde que era niño.

Desde que estaba en primero de secundaria, a los 15 años, me daba vergüenza por estar grande y me tuve que salir de la escuela porque me daban mucha carrilla", contó.