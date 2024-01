Ricardo Monreal alerta a México por escasez de agua a mitad del 2024 "es realismo climático”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exaspirante presidencial y senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, habló sobre los posibles problemas que enfrentará México en el futuro inmediato, en el que destacó la escasez de agua a mediados de 2024, ya que se estima que las 75 zonas metropolitanas van a sufrir "algún grado de sed, racionamiento y tandeo". Continuó con el argumento alarmista y aseveró que podríamos sufrir la peor crisis en el siguiente año.

Según las reflexiones del exaspirante presidencial de Morena, el cambio climático “nos puede llevar al borde de la peor crisis hídrica en la historia a mediados de año”. Hasta el 15 de diciembre de 2023, México tiene sus reservas de agua dulce al 53 por ciento, informó la Comisión Nacional del Agua. Cabe destacar que el 70 por ciento de la población en el país está focalizada en los puntos urbanos.

Es por ello que insistió en que, en estas zonas, se resentirá la falta de líquido conforme vaya pasando el año, esto es consecuencia de la grave sequía que atraviesa el país y otras partes del mundo. Estas opiniones las publicó en su columna del medio Milenio, este mismo martes 2 de enero. Agregó que podrían presentarse sequías extremas, dejando tierras sin cultivo, ganado sacrificado y migraciones masivas hacia la ciudad o al extranjero.

Es por todo lo anterior que el ex gobernador de Zacatecas tuvo la iniciativa de "pensar y presupuestar, ahora sí, en traer el agua desalinizada del mar, en captar agua de lluvia (la poca que caerá)", por otro lado, habló sobre la importancia de reparar las fugas en las ciudades. Monreal afirmó que lo que dice puede sonar alarmista e incluso disparatado porque todavía no se está viviendo el desabasto pero sostuvo "No es catastrofismo, es realismo climático".

Según la Conagua y sus informes técnicos, una de las principales fuentes de abasto para la Ciudad de México y el Estado de México, está por encima del 40 por ciento de su capacidad de llenado “Literal, en 2024, el mundo y sus transformaciones nos cruzarán de cabo a rabo. No hay donde esconderse”, señaló el senador zacatecano, quien expuso que habrá que adaptarse a los retos que trae este año, aunque sin “diluirse”.

