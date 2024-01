Tenencia 2024: Así puedes conseguir un descuento del 100 por ciento en el pago en Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se paga de manera local, es decir que cada estado de la República decide sus propias particularidades, en el caso del Estado de México, las autoridades anunciaron un subsidio del 100 por ciento al pago de este impuesto; sin embargo, no todos podrán acceder a esta condonación, es por ello que ahora se presenta toda la información para ahorrarse este gasto que realizarán los dueños de vehículos en la entidad mexiquense

En ese sentido, de acuerdo con lo informado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, solo quienes tienen vehículos y motos dados de alta en el padrón estatal, gozarán de un subsidio de 100 por ciento en el pago de la tenencia correspondiente a 2024. Asimismo, para acceder a este benefició se deberá estar al corriente de todas las obligaciones fiscales estatales, así como pagar el refrendo de este año durante los tres primeros meses.

Asimismo, las unidades que pueden acceder a este beneficio son las que tengan un valor de hasta 400 mil pesos, en el caso de vehículos y 115 mil en motocicletas, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la factura inicial. Pero no solo serán esos vehículos, ya que también serán acreedoras a este subsidio las personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos, con domicilio en el Estado de México, cuyos vehículos no tengan un valor mayor al mencionado.

Pago de la Tenencia en el Estado de México, foto: especial

En el caso de los vehículos que son propiedad de la federación, estado o municipios, quedan exentos del pago. Para conseguir el 100 por ciento en el pago de la tenencia, es necesario realizar el pago de servicios de control vehicular durante el primer trimestre del año, tener placas de circulación vigente y en caso de las láminas anteriores a 2019, realizar en reemplacado correspondiente. Asimismo, será motivo de sanción presentar documentos falsos.

Para ahorrarse el pago de la tenencia se debe ser residente del Estado de México, estar al corriente en sus obligaciones fiscales, realizar la gestión del subsidio dentro de los tres primeros meses del 2024 a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas. En ese sentido para las personas que por primera vez estén en el Régimen Estatal de Vehículos deberán realizar el trámite de alta dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la fecha de adquisición.

Fuente: Tribuna