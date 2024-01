INE: Así puedes saber si tu credencial para votar sigue vigente y ¿Cómo cambiarla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las elecciones presidenciales del 2 de junio están a la vuelta de la esquina, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio como fecha límite el 22 de enero para renovar las credenciales de elector vencidas. Sin embargo, pocas personas saben las características para que siga vigente o la manera en que se pueden dar cuenta si su plástico todavía funciona. En ese sentido, ahora se muestra toda la información correspondiente.

La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su Emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial. El primer número de emisión correspondiente a la primer credencial generada es 00. En ese sentido, los motivos para que una credencial del INE no sea aceptada y cause baja del Padrón electoral es por duplicado, defunción, Cancelación de trámite, pérdida de nacionalidad, trámite con documentación apócrifa, trámite cancelado por suspensión de derechos, domicilio irregular o datos personales irregulares.

En este momento existen cuatro modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto. Ahora la vigencia de cada credencial es de diez años a partir de su emisión, por lo que deberán renovarse cumplido este periodo. Se trata de los modelos E, F, G y H. Todos ellos continúan vigentes, solo se debe observar la fecha de emisión.

INE credenciales vigentes, foto: especial

"E" Emitidas a partir de julio de 2014

"F" en el extranjero a partir de febrero de 2016

"G y H" Emitidas a partir de diciembre de 2019

Asimismo, basta con observar la credencial de elector para darse cuenta si está vigente, el primer dato es la fecha de emisión, las que fueron entregadas antes del 1 de enero de 2013, ya no podrán ser utilizadas para las elecciones del 2024. Sin embargo, si la credencial vence este año, el ciudadano permanece en la lista de electores, por lo que podrá emitir su voto en el siguiente ejercicio democrático.

Trámites que todavía se pueden tramitar en el INE

Si tienes 17 años y cumples 18 entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, tienes hasta el 22 de enero para tramitar tu credencial del INE, la misma fecha aplica para cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. En el caso de credenciales robadas o extraviadas que requieran reposición. El ciudadano tendrá hasta el próximo 8 de febrero para realizar el trámite correspondiente. El 14 de marzo es la fecha límite para recoger credenciales tramitadas y el 20 de mayo en el caso de una reimpresión.

Fuente: Tribuna