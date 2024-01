Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 20 de enero en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado se espera caos y tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas para este 20 de enero, sobre todo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, razón por la cual las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo #24F Coalición Vida y Libertad marchará a partir de las 12:00 horas de la Embajada del Reino Unido, en Av. Paseo de la Reforma No. 350, Col. Juárez, a la Embajada de los Estados Unidos de América, en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc. Exigen la libertad inmediata y la no extradición a los Estados Unidos del periodista, activista, fundador y portavoz del sitio web “WikiLeaks”.

En la misma demarcación, la Asociación No Más Hijos Rehenes México A.C. se reunirá a las 11:00 horas en el Hemiciclo a Benito Juárez, ubicado en Av. Juárez s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de una expresión pública y rueda de prensa, en la que expondrán la presunta corrupción de magistrados de los Juzgados Familiares de la Ciudad de México; al separar a padres divorciados de sus hijos, y negar a los infantes la libre convivencia con su papá o su mamá, propiciando así, el maltrato infantil.

Tráfico en CDMX hoy 20 de enero, foto: especial

Asimismo, la Sección 10 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá a las 16:00 horas en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Realizarán la recepción de actas del paro laboral, previsto para el próximo 26 de enero, en demanda de aumento salarial, basificación y abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Finalmente, también en la alcaldía Cuauhtémoc, el Comité por la Liberación de Palestina se reunirá a las 16:00 horas en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico. Realizarán una Asamblea de coordinación de acciones en solidaridad con el pueblo palestino; así como brigadas de volanteo y actividades para informar a la población sobre su demanda, de un alto a la guerra en el territorio de la Franja de Gaza.

Fuente: Tribuna