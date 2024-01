Azucena Uresti contradice versión de AMLO sobre su salida "El periodismo está bajo acoso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, la salida de la periodista Azucena Uresti de Milenio ha generado mucha especulación y polémicas, es por ello que la presentadora afirmó "en estos tiempos el periodismo está bajo acoso y amenazas". Fue a través de un vídeo publicado en sus redes sociales personales, donde agradeció a la audiencia por la preocupación que ha generado la situación, pues ya llevaba 20 años en el programa.

Ante las distintas versiones que hay rondando sobre su retiro de programa, Uresti aclaró que no cambió de empresa por la finalización de algún contrato y que tampoco sus otros proyectos fueron motivo para acabar con su espacio estelar en Azucena a las 10, es por ello que, con dichas declaraciones, se contradice la versión dada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre la salida de la presentadora.

“Quiero aclarar que, ante la intensión de crear una confusión ante mi coyuntura profesional, debo decir que no cambié de empresa, pues en Fórmula he estado durante cinco años, en el espacio de la 6 de la tarde he permanecido desde 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en lo absoluto con mi desempeño en la Televisión”, destacó en parte para terminar con las distintas versiones sobre su salida.

La periodista agregó que continuará ejerciendo su profesión en otros espacios con el apoyo que se ha manifestado por el tema, en donde aseguró que mantendrá los valores de libertar de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión sobre todo en los tiempos que atraviesa la profesión. Por otro lado, en medio de la polémica, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora mandó su apoyo a la presentadora por su salida del horario estelar.

“Agradezco a todos en Grupo Fórmula, a Jaime Azcárraga que en medio de esta situación me ha dado su respaldo y confianza para crecer profesionalmente (...) en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, amenaza y bajo ataques constantes”, sostuvo.

La periodista dijo adiós a la televisión repentinamente el pasado 19 de enero, en donde indicó que “dadas las circunstancias de los tiempos” debía dar por terminado su tiempo en el medio antes mencionado.

Fuente: Tribuna