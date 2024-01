AMLO despotrica contra Ernesto Zedillo: "¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó de nueva cuenta sobre la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales para todos los empleados y no solo a los del sector gubernamental. Al respecto, el mandatario federal comentó que mantiene su postura de esperar el diálogo y aprovechó para enviar un mensaje a Ernesto Zedillo.

El tabasqueño reiteró su postura de esperar la discusión y el debate en la Cámara y que se invite a los empresarios para determinar el camino a seguir en materia de justicia laboral, “yo lo que planteo es que, en este caso, se termine de discutir, de debatir en la Cámara esta propuesta y que se invite a empresarios, a todos y que ahí se resuelva, esa fue mi postura y la que yo sostengo”, comentó el presidente en rueda de prensa.

Asimismo, señaló que su administración continuará con el apoyo a los trabajadores, lo anterior con la política salarial, de pensiones y de reparto de utilidades. En este último aspecto, comentó que tiene buenas noticias para los empleados, pero que se informará después, “le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades como no se había visto nunca, en especial a los mineros”, subrayó.

“Va a seguir habiendo una mejor situación laboral en todo. Es bastante el atraso, el rezago, es que ya lo hemos dicho varias veces, fueron crueles los gobernantes neoliberales”, lamentó.

Por otro lado, aprovechó para realizar tres cuestionamientos al expresidente Ernesto Zedillo durante su visita a México, todas las preguntas fueron con respecto a las decisiones que tomó el exmandatario priísta. Entre las que destacó el hecho de convertir las deudas privadas en pública a través del llamado Fobaproa. El resto fueron en materia de pensiones y la entrega de la industria ferrocarrilera.

“¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones, en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado porque ya se hizo un cambio, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario?, ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo?”, preguntó López Obrador y agregó que explicara las razones por las cuales en la administración de Zedillo no aumentó el salario mínimo, sino lo contrario, se redujo el poder de compra del salario y la desaparición de los trenes de pasajeros.

Fuente: Tribuna