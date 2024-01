Damián Alcázar desata polémica con comentarios sobre la salida de Azucena Uresti de Milenio

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reconocido actor y ex diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Damián Alcázar, se ha visto envuelto en una controversia tras realizar comentarios sobre la abrupta salida de la periodista Azucena Uresti de su noticiario en Milenio. La situación tomó relevancia después de que la propia Uresti aclarara su posición sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su noticiero en Grupo Fórmula.

En su mensaje, Azucena Uresti afirmó: "Quiero aclarar que, ante la intensión de crear una confusión ante mi coyuntura profesional, debo decir que no cambié de empresa, pues en Fórmula he estado durante cinco años, en el espacio de las 6 de la tarde he permanecido desde 2018 y aquí sigo". Además, desmintió que proyectos futuros interfirieran con su desempeño televisivo.

La respuesta de la periodista generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde se convirtió en tendencia y provocó reacciones de diversos sectores, incluyendo figuras públicas como Damián Alcázar.



El actor, conocido por su participación en series como Narcos y La Ley de Herodes, insinuó que la salida de Azucena Uresti de Milenio podría tener motivaciones políticas de cara a las elecciones de junio. En su publicación, expresó: "El asunto de la señora Uresti es un asunto electorero. No es normal cantinflear con el único fin de intrigar y casualmente previo al proceso electoral más grande en la historia de México".

Estas declaraciones de Alcázar no pasaron desapercibidas y generaron una serie de críticas hacia el actor, acusándolo de falta de objetividad y de mostrar una postura acrítica hacia el movimiento de la 4T (Cuarto Transformación) liderado por López Obrador.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la evidente alineación política de Damián Alcázar y señalaron la ausencia de críticas por parte del actor hacia el gobierno. Algunos incluso recordaron el ausentismo de Alcázar durante su periodo como diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2021, donde se ausentó en varias ocasiones para grabar la serie Narcos.

A pesar de la controversia generada, Azucena Uresti ha optado por mantenerse al margen de los señalamientos, centrándose en su labor periodística. La situación sigue generando debate en las redes, donde la libertad de expresión y la objetividad en los medios de comunicación son temas de discusión entre los usuarios.

