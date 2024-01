Reglamento de Tránsito en CDMX: 15 mil motociclistas han sido multados por no usar casco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que llegó el nuevo reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se incrementó el cuidado para motociclistas, quienes han protagonizado decenas de accidentes de tránsito y muchos de ellos han perdido la vida, es por ello que las multas por no utilizar las medidas de precaución, como casco también han aumentado, todo ello con la intención de evitar más muertes por hechos de este tipo.

Como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en la capital del país, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del 10 de agosto de 2023 a la fecha, han infraccionado a 15 mil 627 personas que circulan a bordo de motocicletas por no portar el casco de seguridad. Estas acciones están encaminadas para generar conciencia vial, evitar accidentes fatales y salvar vidas.

Los oficiales capitalinos se enfocan en dar respuesta a denuncias ciudadanas que reportan a usuarios de motocicletas, sin el equipo de protección adecuado, más pasajeros de lo permitido o sin la documentación necesaria para poder circular. Por ello, se realizó una campaña para concientizar a motociclistas, se impartieron pláticas y se firmaron acuerdos con agrupaciones de bikers donde se dieron a conocer las modificaciones al Reglamento de Tránsito que entraron en vigor el 24 de septiembre del 2023.

Reglamento de Tránsito en CDMX, foto: especial

Entre las modificaciones se encuentra que las motocicletas serán remitidas a un depósito vehicular cuando el conductor y su acompañante no utilicen el casco protector certificado, transportar más personas de la capacidad del vehículo, transportar pasajeros menores de 12 años de edad y no portar licencia de conducir vigente. En el caso del casco protector se modificó el artículo 37, Fracción III, inciso D, donde se específica que el casco deberá cumplir con una armazón y barrera rígida, así como estar relleno de amortiguador de tres a cuatro centímetros de espesor.

Derivado de lo anterior, se implementó el dispositivo “Salvando Vidas” el cual es itinerante en las 16 alcaldías de la capital y consiste en una revisión a conductores de motocicletas; durante la primera quincena de enero del presente año, se elaboraron 207 infracciones por no utilizar el casco protector, además de remitir 204 unidades al depósito vehicular, el principal motivo de infracción es no utilizar casco con 13 mil 412, seguido de estacionarse en un lugar prohibido y no contar con placa de circulación.

Fuente: Tribuna