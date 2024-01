Maru Campos explota contra el Gobierno de AMLO y lo llama "pendej...": Presidente reacciona

Ciudad de México.- "Que el Gobierno Federal deje de ser omiso, si no es que decir pende..", fueron las polémicas declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (también llamada Maru Campos), luego de ser cuestionada sobre la inseguridad en su entidad y el secuestro de cuatro integrantes de la familia LeBarón, los cuales que ya fueron liberados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a este comentario.

En la conferencia presidente 'mañanera' de hoy, miércoles 24 de enero del 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre el insulto que lanzó la gobernadora chihuahuense al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), sobre la inseguridad y violencia que se vive en México y su "nula actividad". El mandatario López Obrador señaló que no tenía nada que decir al respecto, ya que no respondería a groserías.

Nada, nada, nada. No, cuando hay groserías no, no, no. Ese es el lenguaje de otros, y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes hasta se llegaba a considerar progre 'buena-ondita' a los que decían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo las celebraba, no, no hay necesidad de eso, por eso no, no respondo a esas cosas", declaró el presidente AMLO desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.