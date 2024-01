Reportan caos en la Línea 7 del Metro de la CDMX: Denuncian retrasos de 20 minutos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se registra caos en las inmediaciones del Metro de la Ciudad de México, lo anterior por fallas en los trenes y retrasos en el servicio. Ahora, la ruta más afectada es la Línea 7, que corre de El Rosario a Martín Carrera, donde los usuarios reportaron espera superior a los 10 minutos en la terminal ubicada al norte de la capital, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto.

En ese sentido, desde las 07:00 horas de este 24 de enero, se comenzaron a reportar aglomeraciones en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Se detalló que la red de transporte público más grande de la capital presenta alta afluencia de pasajeros en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B, por lo que los usuarios piden agilizar el paso de trenes y colocar los tiempos reales del servicio.

Esta mañana los usuarios del Metro denunciaron la saturación del sistema de transporte, sobre todo la Línea 7, señalaron que los trenes con dirección al sur de la capital no pasaban. Otros señalaron que habían pasado más de 30 minutos en la terminal El Rosario y que los trenes no pasaban y cuando lo hacían no prestaban servicio. Esta situación ha afectado a miles de personas que solo buscaban arribar a su destino.

Retrasos en la Línea 7 del Metro, foto: especial

“Pasaron 3 trenes en menos de 10 minutos dirección Rosario Línea 7, pero hacia Barranca, ninguno...”, denunció una usuaria en redes sociales.

Se informó que la Línea 9 presenta avance lento, su retraso es de por lo menos 10 minutos en llegar a cada estación, lo que generó aglomeraciones en n las diferentes estaciones. Asimismo, la Línea 3 también presenta retrasos, los usuarios denunciaron que desde la estación Tlatelolco con dirección a Indios Verdes el tren se detenía de forma intermitente, por lo que exigían agilizar el servicio para poder llegar a sus destinos.

Finalmente, en la Línea 8 del Metro también se registraron retrasos, la cual está saturada y reporta retrasos de más de 20 minutos. En ese sentido, las autoridades del Metro de la capital tuvieron que retirar a un tren de circulación por fallas mecánicas. Las estaciones con mayor afluencia son Constitución de 1917, UAM-I, Iztacalco, Salto del Agua y San Juan de Letrán. Sin embargo, el Metro publicó en redes sociales que los tiempos entre trenes no superaban los cinco minutos.

Fuente. Tribuna