Convocatoria UNAM 2024: Estos son los requisitos para entrar en la Máxima Casa de Estudios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes, 26 de enero, es un día de suma importancia para millones de estudiantes que se encuentran en los últimos grados del nivel medio superior, ¿la razón? Este día se abre la convocatoria para poder ingresar una de las universidades publicas con mayor demanda en el país, se trata de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En caso de que tú o algún familiar quieren ingresar debes prestar mucha atención al siguiente artículo.

Si bien, muchos jóvenes y adultos suelen enfocar todas sus energías en el examen de ingreso, la realidad es que el proceso de selección comienza mucho antes, es decir, desde que se lanza la convocatoria, ya que, los aspirantes deben seguir una serie de instrucciones y cumplir con ciertos requisitos para poder presentarse el día de la prueba. En caso de no hacerlo, la UNAM no tendrá piedad en dejarlos fuera.

Se abre el registro para el proceso de selección de la UNAM

Créditos: Internet

¿Qué fechas estará vigente el registro de inscripción para el proceso de selección de la UNAM 2024?

De acuerdo con información del portal de la UNAM, el registro se abrió durante la jornada de este viernes, 26 de enero y estará vigente hasta las 16:00 horas del próximo 2 de febrero, lo que significa que los aspirantes tendrán una semana para poder capturar sus datos en el sistema de la máxima casa de estudios. Para lograrlo deben ingresar al link de www.dgae.unam.mx, pero espera que esto no es todo.

Una vez que tengas tu registro listo, deberás pagar el derecho a realizar el examen de selección. Según información del mencionado portal, los aspirantes podrán realizar su pago en el banco Santander desde el mismo 26 de enero hasta el 6 de febrero, a las 15:59 horas. Aún no han revelado el monto, pero se estima que será de 470 pesos mexicanos. Si hasta este punto has hecho todo bien, la UNAM te enviará una cita para que te tomes la fotografía y digitalices tu firma y huella digital. Procura acudir presentable porque dicho retrato aparecerá en tu boleta-credencial y, en caso de resultar seleccionado será la imagen que esté en tu credencial de estudiante.

También debes tener mucho cuidado de no perder tu boleta-credencial, ya que, se trata de tu boleto de ingreso el día en el que realizarás tu examen, en caso de no contar con ella no se te permitirá el acceso a la sede en la que harás tu prueba. El día en el que podrás imprimir dicho documento es entre el 29 de abril al 3 de mayo; en estos mismos días te enviarán el croquis del sitio en el que harás tu prueba. El examen se celebrará en los días 18 al 2 de junio y la publicación de resultados se llevará acabo del 18 de julio.

Fuentes: Tribuna