Hoy No Circula Sabatino: Estas placas deben quedarse en casa este 27 de enero en la CDMX

Ciudad de México.- Como cada fin de semana, es posible que varios conductores, que se encuentren en el Valle de México, se pregunten si estará vigente el Hoy No Circula y, lamentablemente para quienes tengan planes de salir a disfrutar de las actividades que suelen organizarse para estos días, sí, incluso hoy se debe seguir esta ley con normalidad, aunque solo será aplicable para ciertas placas, así que, presta atención y descubre si tendrás que dejar tu auto.

De acuerdo con algunos informes, este sábado, 27 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó que este hoy no se detectaron altos niveles de ozono ni contaminación en la zona del centro de la República Mexicana, por lo que la mencionada norma se aplicará con normalidad para los residentes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), así como para las demás áreas que comprenden la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué placas tendrán que quedarse en casa con Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la publicación de la CAMe, a través de su cuenta de X (aplicación antes conocida como Twitter) este cuarto sábado del año no podrán circular los vehículos que tengan holograma 1 y terminación con placas en número par. Dicha regla también aplicará a los holograma 2 y placas foráneas, lo que significa que no estarás exento de cumplirla en caso de que pertenezcas a otro estado y te encuentres en la CDMX.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 27 de enero, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad y comprenderá el horario de 5:00 a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

Los autos que no circularán este sábado serán los de holograma 1 que terminen en par

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna