Inicia el año electoral y el Congreso es clave: Morena buscará la mayoría calificada

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde la presidencia de la República se vende la idea de que la elección del próximo junio está sentenciada, es decir, que Claudia Sheinbaum va en caballo de hacienda y vencerá con claridad a Xóchitl Gálvez, de ahí que se insista tanto en difundir encuestas que le colocan cada vez más arriba en las preferencias electorales.

Lo cierto es que, si bien la candidata oficialista sí tiene una ventaja clara a cinco meses de que se lleven a cabo los comicios más grandes de la historia de nuestro país, nada está garantizado, pues Gálvez pinta para ganar enteros y competitividad con el paso de las semanas. Pero, si bien gran parte de las baterías de los partidos político y el interés del electorado está en quién sustituirá a Andrés Manuel López Obrador, detrás de ello se organiza una batalla crucial para el país.

La disputa por el Congreso de la Unión será fundamental, tanto como qué mujer será la presidenta a partir de otubre, tal vez incluso más si el tema se lleva a la viabilidad de los proyectos políticos en el país. En ello coinciden propios y extraños. López Obrador no consiguió tener la mayoría calificada durante su mandato, pero su anhelo es lograrlo para Sheinbaum y para si mismo, con el propósito de cristalizar sus más agresivas propuestas de modificación a la Constitución.

Riesgos

El presidente ha sido claro: quiere la mayoría para, como asunto primordial, reformar por completo al Poder Judicial de la Federación, al que considera su enemigo público. Para ello cuenta con el beneplácito de Sheinbaum y el entreguismo de sus legisladores, que sin importar el daño que esto significaría, respaldarán la idea.

Después, le interesa acabar con los organismos autónomos, los cuales velan y regulan temas trascendentales como la transparencia y la rendición de cuentas, la competencia económica o las elecciones.

Estamos ante una situación determinante para el futuro del país; el Congreso será un factor clave para los próximos años, de ahí su enorme relevancia, de que no se quede en manos del oficialismo, sino que haya varias voces y visiones”, explica la académica María Amparo Casar.

"Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, yo gané la presidencia, pero si no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se cuenta con la mayoría no se puede contar con el presupuesto integrado", dijo el mandatario el mes pasado.

Sheinbaum, por su parte, sigue esa misma línea al asegurar en un mitin sí y en el otro también, que el objetivo es tener la mayoría calificada para “reformar al Poder Judicial y lo que haga falta”.

Inicia el año electoral en México

Determinante

Ante este interés morenista, la oposición debe fortalecer su estrategia si quiere competir por las diputaciones y las senadurías, pero, sobre todo por evitar la concentración de poder, que históricamente nunca le ha salido bien al país.

"Si algo hemos aprendido en este sexenio es que un Congreso mayoritario alineado con el presidente es el equivalente a quitar uno de los contrapesos más importantes que tiene el Ejecutivo y que le ha permitido a la actual administración destruir instituciones de un plumazo y aprobar en fast track abominaciones como el plan B de la reforma electoral, que fue valientemente detenido por el otro gran contrapeso que es el Poder Judicial”, explicó el analista Jesús de los Ríos.

En esto coinciden varios de los analistas y académicos más importantes del país, que confían en que el electorado no dará todos sus votos al oficialismo, aunque siempre existen riesgos de que ello ocurra, con las implicaciones que conlleva. "Es indispensable que la gente divida el voto, pues no sólo está en juego la mayoría en el Poder Legislativo, lo están también incluso los registros de algunos de los partidos de oposición", dice Marco Levario al respecto.

Obligados

Ante este panorama, los partidos que integran el bloque opositor están condenados a entenderse y a cerrar filas, pero también a buscar a los mejores perfiles para encabezar fórmulas e incentivar a la población a salir a votar… algo que no está garantizado. Tan solo hace un mes, el Partido de la Revolución Democrática amenazó con salirse del Frente Amplio en lo que respecta a la lucha por el Congreso, esto ante los espacios que PRI y PAN le niegan.

Mientras, el tricolor se ha empeñado en impulsar a viejas cacicazgos y a caras muy visibles, con severas marcas de su pasado político, lo que no ha sido bien visto por un blanquiazul que a su vez apela a dar fuerza a liderazgos desgastados como Ricardo Anaya o Margarita Zavala.

