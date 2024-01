Madres Buscadoras invitan a Xóchitl Gálvez a buscar desaparecidos; esta fue su respuesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La precandidata a la presidencia de la república del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, recibió una invitación por parte de Ceci Flores, miembro del grupo Madres Buscadoras. Se le solicitó participar en la búsqueda de personas desaparecidos en México y ésta fue su respuesta.

Gálvez grabó un video para responder y lo publicó en redes sociales. En él aceptó formar parte del colectivo, al tiempo que les aseguró que siempre serían atendidas. "Yo sí las escucho, yo sí las veo, yo si voy a estar con ustedes", dijo. Reconoció que el grupo se ve atravesado por situaciones difíciles y que éstas no se resolvían manipulando datos o escondiendo la verdad. "A ustedes les ha tocado sufrir la peor de las penas y no es un asunto de política o de campaña electoral, afirmó.

Para garantizar su compromiso, contó que ya se había puesto en contacto con Flores para realizar el recorrido. También nombró a la crisis de los desaparecidos como la más dolorosa en la vida de México y el "peor fracaso del Estado mexicano". Explicó que los integrantes de estas organizaciones requieren de empatía, presupuesto, acompañamiento de las fiscalías y apoyo psicológico. El post recibió varios comentarios positivos, entre ellos:

Que no haya dudas: @XochitlGalvez es la mujer que México necesita. Reconoce la gravedad de las desapariciones, es empática con las víctimas y demuestra su compromiso con acciones y resultados. Es un orgullo ser parte de su equipo. #MerecesMás, #MéxicoMereceMás

Confiamos en ti,@XochitlGalvez. Te sigo principalmente por tu apoyo a madres buscadoras, combate al cambio climático y acompañamiento en la lucha contra el maltrato animal. No nos defraudes. #XochitlGalvezPresidenta2024

En una entrevista, Gálvez negó que su oponente, Claudia Sheinbaum, acepte formar parte de las madres buscadoras. "Yo le he dicho que sí, con todo respeto. La otra señora no va a ir, porque tiene miedo; la otra señora no le va a dar la cara a las madres buscadoras, porque ella dice que todo está bien, ella dice que en México la gente está muy contenta".

El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se formó 2019 y actualmente cuenta con 700 mujeres de distintas partes del estado. Ellas tienen como objetivo hallar a los restos de las personas desaparecidas. Las primeras búsquedas se realizaron sin una metodología, posteriormente recibieron capacitación de rastreadoras de Sinaloa y Tamaulipas y desde el primer año encontraron cuerpos, huesos calcinados y pedazos de ropa de hombres y mujeres.

Fuente: Tribuna