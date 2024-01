VIDEO: Santiago Taboada lleva migrantes haitianos a cierre de campaña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Según lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), este mismo miércoles 3 de enero deben de termina los períodos de precampañas, entonces cualquier aspirante a algún cargo de elección popular que figura bajo el concepto de precandidato al día de hoy, puede llegar a la boleta electoral, motivo por el cual ya se han realizado los cierres de para dar un paso a las definitivas.

Una de las campañas que más ha dado de qué hablar, es la de Santiago Taboada, ya que consideró a tantas personas como fueran posibles, incluso si no hablan español, aún más, incluso si no son mexicanos. En las redes sociales, el exalcalde de Benito Juárez y parte del Partido Acción Nacional (PAN), se volvió viral por su polémico cierre de campaña, en el cual llevó a los tradicionales "acarreados" pero algunos de los presentes ni siquiera pueden votar y no, no hablamos de menores de edad.

En el evento del aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, se grabó un vídeo que apenas dura 36 segundos, pero muestra a un grupo de tres a cinco personas de nacionalidad haitiana, mismos que visten playeras con los colores del PAN y no solo eso, sino que ondean banderas del partido blanquiazul. Se logra ver que en las manos de los extranjeros también hay propaganda con el rostro del exalcalde.

Santiago Taboada no solo ha sido polémico por este hecho reciente, sino que también ha sido vinculado con el denominado Cártel Inmobiliario El cierre de precampaña del aspirante al gobierno capitalino por la coalición Fuerza y Corazón por México, alianza conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y por supuesto el blanquiazul, se realizó en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

“Increíble hasta donde llegan estos Sin vergüenzas, uniformar a los HAITIANOS. Ellos no votan no sean pendej*s. La desesperación de estos corruptos es increíble”, se lee en las redes sociales criticando al exalcalde.

Fue al norte de Iztapalapa donde estaban los simpatizantes de dichas organizaciones políticas, sin embargo, en la misma zona también había migrantes centroamericanos, que, a pesar de no solo no ser mexicanos, no entendían las palabras del candidato ni de las personas a su alrededor, pero no les impidió brincar y celebrar al político mexicano.

Fuente: Tribuna