AMLO habla sobre el segundo tirador en el asesinato de Colosio y relación de García Luna

Ciudad de México.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el nuevo giro que ha dado el caso del asesinato del candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1997, en el cual se habla de un segundo tirador y de la presunta relación de Genaro García Luna en el homicidio. El tabasqueño señaló que "siempre se sostuvo que no se trataba de un asesino solitario".

García Luna estaría involucrado en el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Foto: Internet

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 30 de enero del 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano replicó la información de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el segundo tirador en el homicidio del político Luis Donaldo Colosio, el cual cumplirá 30 años el próximo 23 de marzo. López Obrador recordó que, antes de su asesinato, convivió con el candidato, previo a su gira por el Noroeste del país. Asimismo, señaló que desde siempre ha existido la teoría y evidencia de un segundo gatillero.

En esta misma intervención, AMLO apuntó que, según los datos de la FGR, el segundo personaje involucrado en este homicidio era del CISEN (centro de espionaje del Gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari): "Se resolvió que él sí tenía las manchas, porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad". Años después, comentó López Obrador, Mario Aburto (asesino confeso) pidió que se indague del segundo tirador; así se hizo. La Fiscalía de la República solicitó la orden de aprehensión y presentó todas las pruebas, puntualizó el presidente.

No obstante, el pasado lunes 29 de enero, un juez rechazó la orden de aprehensión, por lo que la FGR emitió un comunicado en el que apuntó que está inconforme con la resolución del juez y va a apelar. AMLO sostuvo que compartió toda esta información para que así el pueblo mexicano se forme su criterio.

Las nuevas pesquisas de la Fiscalía revelaron que, además, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna (hoy encarcelado en Estados Unidos), estaría involucrado: " A este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el CISEN, eso es lo que dice la Fiscalía".

Entonces no es, en efecto, cualquier cosa, como se trata de un crimen que dañó mucho al país y además que no se debe de tolerar, ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir, impunidad, o sea, aquí sí aplica la no repetición, gravísimo", mencionó AMLO.