AMLO responde a Luis Donaldo Colosio Riojas: No puede indultar a Mario Aburto

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 30 de enero, realizada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la petición que hizo el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, sobre indultar a Mario Aburto Martínez. Señaló que la petición del hijo del político no puede ser cumplida.

Ante los miembros de la prensa, en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre el nuevo giro que dieron las pesquisas sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio (ocurrido en 1994) y la relación que tendría el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (del sexenio de Felipe Calderón). AMLO sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial deben atender el problema.

No hay que dejarlo pasar, por lo que menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente resuelva. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un dirigente, de un candidato. Ningún crimen se debe repetir, pero este es un asunto del Estado. No debemos decir: ‘Ya vamos a dar vuelta a la hoja'", expresó el presidente de México.

Luego de señalar su postura sobre el caso, aprovechó para responder a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ayer envió un mensaje al mandatario tabasqueño, solicitándole que Mario Aburto sea indultado: "Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte: quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado".

Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar", comentó López Obrador.

Finalmente, el presidente de México dejó claro que, por lo menos durante su Administración, no se dará carpetazo a un "asunto así", pues sería permitir que continúe la impunidad. De igual forma, AMLO señaló que no tiene ninguna intención de utilizar este caso con propósitos políticos: "Sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado".

